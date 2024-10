Risparmio ai massimi livelli sull’acquisto di Huawei MatePad SE 11, un tablet con display da 11 pollici che vuole rappresentare il giusto punto d’incontro tra coloro che vogliono utilizzare una penna per l’accesso a specifici contenuti, e coloro che invece vogliono cercare di risparmiare il più possibile sull’acquisto di un device elettronico.

Al centro dell’intero prodotto possiamo trovare un display FullView Eye Comfort da 11 pollici, dotato di cornici veramente sottilissimi sui bordi, che offrono quindi una sensazione di infinity display, ma anche una splendida batteria da 7700mAh, che riesce a garantire lunghe sessioni di utilizzo, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica. All’interno della confezione, per garantire la massima versatilità possibile, il prodotto prevede anche la M-Pen Lite, che non deve essere fisicamente ricaricata, ma basterà poggiarla sul bordo lungo del device.

Huawei MatePad SE 11: costa solo 199 euro su Amazon

Il prezzo di vendita non potrebbe essere in nessun modo più basso, lo Huawei MatePad SE 11 è vostro con un esborso finale di soli 199 euro, partendo comunque da un prezzo consigliato già conveniente, corrispondente per l’esattezza a 239 euro. La spedizione è rapida gestita da Amazon, con anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che va indiscutibilmente a coprire tutti i difetti di fabbrica. Premete qui per acquistarlo subito.

Uno dei suoi punti di forza sono chiaramente le dimensioni ridottissime, dovete sapere che il singolo prodotto viene a pesare solamente 475 grammi, con uno spessore di 6,9 millimetri, il che facilita di molto la vita di tutti coloro che vogliono acquistarlo per trasportarlo ovunque desiderino. La back cover è di qualità assoluta, resistente, elegante ed assolutamente bella da vedere, capace di soddisfare perfettamente anche le aspettative dell’utente più esigente in materia.