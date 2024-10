ho. mobile lancia la nuova offerta con 200 GB, minuti e sms illimitati a soli 9,99 euro al mese. L’attivazione è a soli 2,99 euro per alcuni operatori virtuali. L’offerta include il 5G che, come sappiamo, è ormai in grado di offrire un’esperienza di navigazione totalmente ottimizzata rispetto alla rete 4G.

Con l’operatore virtuale ho. mobile, il meglio della navigazione è finalmente a portata di mano grazie all’ottimo servizio messo a disposizione degli utenti che decidono di passare a ho. oppure di attivare un nuovo numero telefonico. Scopriamo insieme a cosa ha pensato ho. mobile per attirare l’attenzione di nuovi utenti.

ho. mobile: 200GB in 5G a soli 9,99 euro al mese

Quale motivo se non quello di risparmiare attivando una tariffa dall’ottimo rapporto qualità/prezzo? Grazie alla strategia di vendita di ho. mobile tutto ciò è possibile e gli utenti hanno a disposizione una vasta scelta di tariffe per poter finalmente avere un servizio efficiente ad un ottimo prezzo.

Come anticipato, oggi non possiamo parlare di una nuova offerta lanciata dal noto operatore virtuale. Nel dettaglio, la tariffa con 5G incluso e 200 GB, minuti e sms illimitati ad un costo davvero speciale. Tutto a soli 9,99 euro al mese per sempre. Gli utenti che la scelgono, cosi come tutte le altre tariffe disponibili, pagheranno sempre la stessa cifra e dunque non dovranno preoccuparsi di eventuali rimodulazioni e sorprese.

E’ possibile portare il proprio numero in ho. pagando un costo di attivazione di soli 2,99 euro se si proviene da alcuni operatori virtuali ma il costo della SIM è completamente gratuito. Non manca però la possibilità di attivare un nuovo numero telefonico. Anche in questo caso, il costo di attivazione è di soli 2,99 euro e il costo della SIM è gratuito.

Lo sai che una volta entrano in ho. puoi guadagnare invitando i tuoi amici? Puoi guadagnare fino a 50 euro di ricariche.