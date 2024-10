Dal 18 ottobre 2024, l’applicazione “Google Meet” ha smesso di funzionare definitivamente. L’ azienda, dopo aver trascorso due anni a lavorare sulla sua transizione, ha deciso di abbandonare la versione più vecchia. Lasciando così operativa solo la nuova app “Google-Meet”. Tale cambiamento era atteso da tempo da coloro che hanno seguito la vicenda. Fino a pochi giorni fa, sul Play Store si potevano trovare due versioni dell’app. Ovvero la “Google Meet (originale)” e la semplice “Google Meet“, che è l’unica che continuerà a funzionare. Chi ha ancora installata la vecchia versione può tranquillamente disinstallarla.

Il caos della fusione tra Duo e Google Meet: la cronologia

La conferma arriva dal sito 9to5google.com, i cui redattori hanno provato a partecipare a un meeting tramite la vecchia piattaforma. Ma si sono imbattuti in un messaggio chiaro in cui era scritto che quella stessa versione dell’applicazione non fosse più disponibile. Google quindi invita tutti a scaricare il nuovo modello. Sottolineando che include funzionalità aggiornate come le reazioni e la possibilità di effettuare chiamate dirette agli utenti.

Tutto è iniziato nel 2022, quando il colosso di Mountain View ha deciso di unificare le app Duo e Meet, considerando che offrissero servizi simili. Duo, la più diffusa delle due, è stata rinominata in “GoogleMeet”. Mentre l’app “Meet” è diventata “Google-Meet (originale)”, generando confusione tra gli utenti. Tale cambio è avvenuto per evitare di lasciare milioni di persone senza un punto di riferimento dall’oggi al domani. Ora, a distanza di due anni, la versione “originale” è stata definitivamente dismessa. Segnando così la conclusione di un periodo caotico.

Google Meet rimane dunque l’unica applicazione ufficiale per le videoconferenze. Già disponibile e aggiornata sul Play Store. Detto ciò non resta che attendere ulteriori sviluppi, sperando che non ci siano nuovi cambiamenti improvvisi. I quali seppur vantaggiosi, all’inizio sono sempre causa di confusioni e incertezze.