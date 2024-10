Brutte notizie in arrivo per gli utenti di Disney+. Gli annunciati aumenti per alcuni degli abbonamenti stanno per coinvolgere anche gli utenti italiani. In particolare, saranno i piani Standard e Premium quelli coinvolti. Quello Standard con pubblicità invece presenta sempre lo stesso prezzo: 5,99 euro al mese.

L’annuncio non è stato preso di buon occhio dagli utenti che di recente hanno assistito all’arrivo di diversi rincari per i propri abbonamenti. Ma qual è l’ammontare dei rincari?

Disney+: nuovi aumenti in arrivo per gli utenti della piattaforma

Nel dettaglio, il piano standard senza pubblicità passa da 8,99 euro al mese a 9,99 euro. Per l’abbonamento annuale, invece, si passa da 89,90 a 99,90 euro al mese. Passando al piano Premium, per l’abbonamento mensile il costo varia da 11,99 euro al mese a 13,99 euro. Mentre per quello annuale il prezzo passa da 119,90 euro a 139,90 euro.

Si tratta di aumenti considerevoli che vanno dai 10 ai 20euro. Disney+ non ha rilasciato particolari informazioni riguardo tale decisione. Ovviamente, l’idea di base è quella di fornire maggiori contenuti ai propri utenti ed un’esperienza che sia sempre aggiornata e interattiva. Per fare ciò il servizio richiede dei costi superiori. Ma molti utenti potrebbero ugualmente considerare eccessivi gli aumenti previsti.

I rincari riguarderanno gli abbonamenti Disney+ Standard o Premium attivati dal 17 ottobre 2024. Tutti gli altri utenti che invece hanno attivato un abbonamento prima di suddetta data manterranno i costi precedenti fino al 21 novembre 2024. Dopodiché anche in questo caso verranno attivati i nuovi costi.

Disney+ è una delle piattaforme più utilizzate dagli utenti in Italia. Il suo catalogo si arricchisce ogni mese con nuovi film e serie TV. Gli aumenti, già registrati in passato, avevano spinto la piattaforma ad introdurre il piano con pubblicità, più economico degli altri. Quest’ultimo, almeno per il momento, sembra essere esente dagli aumenti, dettaglio che ha sicuramente trovato il favore dei suoi abbonati.