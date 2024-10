Ritorniamo sul discorso delle funzionalità che in quest’ultimo periodo si stanno di molto aggrappando verso l’intelligenza artificiale. Una di quest’ultime molto importante è Cerchia e cerca.

Essa attualmente si trova nel ben centro di un ampio discorso di modifiche che attualmente si stanno svolgendo.

Cerchia e cerca, cosa succede?

Partiamo dall’inizio definendo questa funzione come una delle quali prende parte nell’elenco delle funzionalità che si basano sulla famosissima intelligenza artificiale di Google. Quest’ultima rende possibile agli utenti di toccare o disegnare sulle parole o immagini che sono presenti sul display in modo da effettuare una ricerca. Questo permette di cercare i nostri interessi sul web con una maggiore velocità e semplicità.

Tornando nel mese scorso la funzione Cerchia e cerca ha riscontrato delle aggiunte per quanto riguarda la possibilità di ricercare un brano musicale. Il tutto normalmente subordinato dall’intelligenza artificiale e un team di sviluppo davvero affiatato dalla sua parte.

Però questo lavoro appena citato va incontro alla rimozione di una funzione. A portarci l’esempio effettivo è proprio la rimozione della scorciatoia per Google Lens.

Fino a poco fa nella parte in basso della schermata di Cerchia e cerca si poteva notare la classica ed iconica barra di Google nella quale si potevano digitare i caratteri interessati. La quale presentava un logo “G” che apriva l’app Google. Oltre a questi erano presenti le scorciatoie per la ricerca vocale e a Google Lens, l’icona per la ricerca dei vari brani musicali e l’icona per il traduttore.

Come già annunciato prima tra tutte le varie scorciatoie quella rimossa è proprio quella di Google Lens, per effettuare una ricerca visiva in tempo reale.

In questo istante ancora non si hanno conferme se si tratti di un bug o di una scelta ben argomentata da Google, per rendere la famosissima interfaccia un po’ più pulita nel suo aspetto.