Debuttano i nuovi SUV 6 GT e 7 GTW del marchio Sportequipe che vanno ad ampliare la gamma di veicoli attualmente disponibili sul mercato. Il marchio del Gruppo DR Automobiles anche in questo caso ha deciso di proporre i nuovi modello con il solo allestimento full optional.

Per chi non lo ricordasse, stiamo parlando di un brand che debuttò del 2022 in occasione del Milano Monza Motor Show. Quali saranno i dettagli e le caratteristiche che l’azienda costruttrice del Gruppo DR Automobiles avrà deciso di adottare per contraddistinguere i due nuovi modelli? Scopriamolo insieme nel corso di questo articolo che abbiamo deciso di dedicargli.

Sportequipe 6 GT e 7 GTW: caratteristiche e dettagli dei nuovi SUV

Iniziamo a presentare i due nuovi modelli partendo dalla Sportequipe 6 GT, SUV che si contraddistingue grazie a delle dimensioni pari a 4.590 mm di lunghezza, 1.900 mm di larghezza e 1.685 mm di altezza. Il passo è di ben 2.720 mm.

Non a caso, le sue modeste dimensioni consentono di mettere a disposizione una capacità di carico nel bagagliaio pari a 486 litri. Nel caso in cui ce ne fosse bisogno è possibile abbattere gli schienali posteriori che consentono di aumentare il carico a ben 977 litri. A caratterizzare il design esterno, la presenza di passaruota di colore nero, cerchi in lega da 20 pollici e gruppo ottici sottili.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il SUV 6 GT viene proposto in due diverse motorizzazioni: una con motore 4 cilindri turbo di 1,5 litri da 156 CV e 230 Nm di coppia e una con un 4 cilindri 1.6 T-GDI da 185 CV e 290 Nm. Non manca, naturalmente, il cambio automatico 7 rapporti. Al momento dell’acquisto è possibile scegliere una delle 6 colorazioni proposte da Sportequipe. Per quanto riguarda i prezzi, invece, la 6 GT costa 30.900 euro nella versione con motore di 1,5 litri e 32.900 euro con dotazione di motore 1.6 T-GDI.

Diamo uno sguardo alla Sportequipe 7 GTW che con una misura di 4.724 mm di lunghezza, 1.900 mm di larghezza e 1.720 mm di altezza, offre posto per ben 7 passeggeri. In questo caso, Sportequipe può essere scelto o con il motore 4 cilindri turbo di 1,5 litri da 156 CV o con un 4 cilindri 1.6 T-GDI da 185 CV. Anche per questo modello è presente il cambio automatico a 7 rapporti e trazione anteriore. Il prezzo, in questo caso, è di 31.900 euro per il modello con motore 1.5 litri e 32.900 euro per la versione 1.6 T-GDI.