Fastweb da anni cerca di mantenere intatta la propria posizione nel mercato della telefonia. Grazie ad offerte sempre convenienti e ricche e una copertura di rete assicurata in tutta la nostra Penisola, l’operatore ha conquistato una fetta importante di clientela. A tal proposito, seguendo suddetta strategia Fastweb ha deciso di introdurre un vantaggio sensazionale per tutti i nuovi utenti. Si tratta della possibilità di ottenere una SIM (sia fisica che digitale) gratuitamente. Come bisogna procedere?

Fastweb: SIM gratuita con il nuovo coupon

I nuovi utenti che intendono procedere con l’attivazione di una nuova promo con l’operatore in giallo possono procedere richiedendo un particolare coupon. Quest’ultimo, disponibile nell’apposita pagina dedicata sul sito web ufficiale di Fastweb permetterà agli utenti di ottenere la SIM fisica o una eSIM completamente gratis.

Nel dettaglio, per ottenere il coupon bisognerà compilare il form online. Qui verranno chieste una serie di informazioni necessarie per continuare la procedura. Tra cui il proprio indirizzo email e il numero di telefono. Il coupon verrà inviato in una mail all’indirizzo indicato.

È importante sottolineare che di solito, sia che si proceda online che nei negozi fisici, il costo di attivazione della SIM è pari a 10 euro. Si tratta dunque di un importante risparmio. Nello specifico, attivando l’offerta Fastweb Mobile, dopo aver inserito il codice offerto nel coupon, e richiedendo la portabilità del proprio numero, gli utenti otterranno la SIM gratuita. Sarà possibile procedere anche in uno dei negozi fisici dell’operatore.

Attenzione. I coupon saranno disponibili solo fino al 31 ottobre. Dunque, è utile procedere il prima possibile per non perdere un’occasione tanto vantaggiosa. Escludendo il costo della SIM gli utenti dovranno presentare solo il pagamento relativo al primo mese dell’offerta selezionata. Nel caso di Fastweb Mobile, si tratta di 10 euro. è un’occasione davvero unica per tutti gli utenti che intendono cambiare gestore e affidarsi a Fastweb.