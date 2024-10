La nota azienda per la sicurezza domestica ha presentato al mondo Wired Floodlight Camera, una soluzione per la sicurezza domestica all-in-one, Quest’ultima si basa nello specifico su tre dispositivi, la camera in grado di registrare video ad una risoluzione 2K in HDR e i faretti in grado di offrire fino a 2000 lumen di intensità luminosa, in modo da poter illuminare qualsiasi tipo di ambiente durante la notte, come se non bastasse tutti e tre gli elementi sono orientabili manualmente per poter ottenere la miglior resa possibile in base alle nostre esigenze, presente anche la compatibilità con Google Assistant e Alexa.

Caratteristiche tecniche

Sensore CMOS in grado di registrare video fino a 2K in HDR per una visione perfetta con un angolo di visuale di 160 gradi.

per una visione perfetta con un angolo di visuale di 160 gradi. Faretti di illuminazione LED che erogano fino a 2000 lumen di potenza.

di potenza. I tre elementi sono regolabili manualmente per inquadrare gli spazi che riteniamo opportuni.

Audio con cancellazione del rumore per registrare solo ciò che è di interesse.

Presenza di una sirena integrata in grado di attivarsi automaticamente o essere attivata manualmente per scoraggiare intrusi.

Arlo Foresight: consente di visualizzare i quattro secondi di video antecedenti all’attivazione del rilevamento del movimento

del rilevamento del movimento Possibilità di rilevare ogni tipo di movimento inquadrato in video.

Progettata per resistere ad ogni tipologia di condizione meteo , sole, pioggia, caldo e freddo.

, sole, pioggia, caldo e freddo. Collegabile alla rete elettrica per avere una sorveglianza H24 senza nessun tipo di interruzione.

Compatibile con rete Wifi per consentire una connessione veloce e caricamento dei video di sorveglianza molto rapido.

Al momento il prodotto è disponibile solo negli Stati Uniti ad un prezzo di 149,99 dollari, non è disponibile in Italia e non si sa se e quando arriverà, indubbiamente rappresenta un’ottima soluzione per la sicurezza domestica che farebbe molto comodo a tutti gli utenti che ne hanno bisogno per le proprie abitazioni.