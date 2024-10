TIM Power: le offerte che battono Iliad con 300 GIGA in 5G

Riordinare le idee quando si vuole cambiare gestore è fondamentale per evitare di fare passi falsi. Ad oggi effettivamente è davvero complicato sbagliare quando si sceglie un provider abbandonando quello a cui si era abituati, in quanto tutti garantiscono offerte molto interessanti. A tal proposito è importante fare una scrematura per capire cosa prendere in esame più di altre soluzioni ed è per questo motivo che gli utenti sono molto più in cerca di una nuova offerta mobile. Tra le migliori soluzioni ci sono certamente quelle del gestore italiano TIM, ormai conosciuto anche fuori dai confini nostrani.

Qual è il passare del tempo tantissimi utenti hanno abbandonato questa azienda, piantandola in Nasso solo ed esclusivamente per via di soluzioni più vantaggiose dal punto di vista del prezzo. Per questo motivo ora l’intenzione di TIM è quella di riprendersi gli utenti man mano, rubando magari anche qualche nuovo utente ai gestori più forti del momento.

TIM: nuove offerte Power ancora disponibili, ecco cosa c’è al loro interno mensilmente

Da un lato bisogna ricordare che queste offerte erano già arrivate in passato ma ora sono di nuovo disponibili per la gioia di chi non era riuscito a sottoscriverle. Secondo quanto riportato infatti ancora una volta sono presenti le Power Iron, Supreme Easy e Special, Tre soluzioni molto simili tra loro in quanto includono minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS. Questi sono gli unici aspetti che le accomunano in quanto poi differiscono sia per il prezzo che per Internet. La prima in effetti per 6,99 € al mese garantisce 150 giga in 4G. La seconda e la terza invece arrivano rispettivamente a 200 giga in 4G e a 300 giga in 5G, per prezzi che sono di 7,99 € al mese e di 9,99 € al mese.

Chi sceglie queste soluzioni, può inoltre garantirsi un primo mese totalmente gratis. Come detto, TIM non permette a tutti di sceglierle, ma solo a coloro che arrivano dai gestori virtuali o da Iliad.