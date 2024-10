Netflix: ufficiali i nuovi prezzi dei piani di abbonamento

Questa volta gli utenti, come avevano promesso nel caso in cui fosse successo, si arrabbiano per davvero: Netflix ha aumentato i prezzi. La celebre piattaforma che trasmette contenuti in streaming video, ha deciso di aumentare il listino per tutti i tipi di abbonamento che sono disponibili.

Ad aumentare quindi sono i prezzi del piano standard con pubblicità, nel piano standard senza pubblicità e anche dell’abbonamento Premium. Adesso quindi tutti dovranno abituarsi ad un altro tipo di spesa, ovviamente sempre rapportata in base alla qualità dei contenuti e ad altri aspetti ben noti. Almeno per ora Netflix non ha in programma nuovi aumenti o sorprese, per cui spieghiamo cosa è cambiato.

Netflix prosegue con la sua strategia: sono aumentati i prezzi dei piani di abbonamento

Era stato già tutto preannunciato ma ovviamente gli utenti non ci credono fin quando non diventa effettivo: i prezzi di Netflix sono aumentati. Sì, i prezzi della celebre piattaforma streaming sono cresciuti di nuovo, per l’ennesima volta.

Gli utenti ora dovranno sottostare ad un’ennesima rimodulazione, con i loro piani sottoscritti che passeranno dunque ad un nuovo costo mensile. Secondo quanto riportato ufficialmente dalla società, il primo a cambiare è il piano standard con pubblicità che passa da 5,49 € al mese a 6,99 € al mese includendo sempre la qualità massima video in full HD. I dispositivi del nucleo domestico che possono guardare in contemporanea sono al massimo 2. Per quanto riguarda invece il piano standard senza pubblicità, il prezzo aumenta da 12,99 € a 13,99 € al mese, garantendo sempre la stessa qualità video e lo stesso numero di dispositivi in contemporanea nel nucleo domestico.

Si termina con il piano Premium, quello che garantisce contenuti video in 4K e HDR che passa da 17,99 € a ben 19,99 € al mese. In questo caso i vantaggi sono ovviamente di più per chi lo ha sottoscritto anche in passato, in quanto a guardare in contemporanea nel nucleo domestico possono essere fino a 4 persone.