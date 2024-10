Microsoft sta cambiando il sistema di di Xbox Cloud Gaming per ampliare le caratteristiche tecniche del servizio e migliorare l’ esperienza di gioco. Da questo punto di vista, presto tutti i giochi potranno essere trasmessi in streaming. Inoltre ci saranno delle novità che riguarderanno l’ acquisto di abbonamenti e nuovi giochi direttamente dallo smartphone Android. Microsoft ha fatto questo per migliorare la facilità di utilizzo del servizio controllando le proprie azioni anche da remoto.

Fino ad adesso c’era un limite di titoli che erano inclusi nel Game Pass, ma ora qualsiasi tipo di gioco potrà essere trasmesso attraverso il servizio di Xbox. Grazie anche alle nuove funzionalità dell’ applicazione, gli utenti potranno controllare i propri giochi direttamente dal cellulare e comprare dei nuovi giochi oppure semplicemente controllare quelli già in possesso. Questo grazie al cloud gaming che consente ai dispositivi mobili di accedere al proprio account per controllare i propri giochi.

Microsoft, ecco cosa cambia per Xbox Cloud Gaming

Secondo alcune fonti, queste nuove funzioni dovrebbero arrivare a novembre consentendo di espandere la visione dei propri giochi. Il progetto viene chiamato Project Lapland e servirà a garantire nuove opportunità di gioco per qualsiasi tipo di titolo. Anche all’ inizio è stato detto che tutti i giochi verranno inseriti in questo progetto, sembra che alcuni di essi non siano subito utilizzabili. Questo perché il compito di inserirli spetta ai singoli publisher, dato che alcune licenze dei giochi dovranno essere rinegoziate. Comunque sia a novembre la maggior parte dei giochi sarà inserito nel catalogo. Questi saranno perlopiù quelli più apprezzati dal pubblico facendo una visione dell’ insieme e non del singolo titolo.

Il progetto verrà inizialmente implementato nella fase beta per gli iscritti al programma Xbox Insiders; dopodiché verrà esteso a tutti coloro che possiedono questo tipo di applicazione e vorranno provare queste nuove funzionalità.