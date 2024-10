Il mercato mondiale degli smartphone continua a sorprendere. Le spedizioni infatti hanno raggiunto 316,1 milioni di unità nel terzo trimestre del 2024. Secondo quanto riportato dall’IDC (International Data Corporation), tale dato rappresenta un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta del quinto trimestre consecutivo di crescita per l’industria. Una performance che conferma la resistenza del settore nonostante le sfide economiche in corso.

Samsung guida: l’ industria degli smartphone in piena espansione

Già nel secondo trimestre del 2024, la crescita era stata del 6,5% su base annua. Dimostrando così una ripresa costante. La domanda di smartphone è rimasta forte, spinta dalla continua innovazione tecnologica e dal crescente interesse verso dispositivi premium. Ciò nonostante l’incertezza economica globale. Alcuni analisti sottolineano che il rinnovato interesse per i modelli di fascia alta, insieme all’espansione delle reti 5G, ha giocato un ruolo importante nell’aumento delle spedizioni.

Nonostante il calo generale sembra però che Samsung sia riuscito a mantenere la sua leadership. La sua forza deriva soprattutto dal successo ottenuto nella fascia alta. Gazie soprattutto ai modelli Galaxy Z Fold6 e GalaxyZ Flip6. Questi dispositivi pieghevoli hanno catturato l’attenzione del mercato. Fino a portare l’azienda a una crescita rilevante in questo segmento. In più, le nuove funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale, come la Galaxy AI, hanno contribuito a rafforzare la posizione del brand. Il quale è riuscito a differenziarsi dai competitor.

Brand cinesi e Apple non restano a guardare

Ma non solo Samsung si è mossa bene. Anche i brand cinesi hanno registrato una crescita importante. Marchi come Vivo, OPPO, Xiaomi, Lenovo e Huawei hanno visto un aumento delle loro spedizioni. Dimostrando così che il mercato cinese è sempre più competitivo a livello internazionale. Le aziende cinesi sono riuscite a combinare innovazione e prezzo accessibile. Trovando grande successo sia nei mercati emergenti che in quelli più sviluppati.

Apple, dal canto suo, ha continuato a espandere la propria quota di mercato, con un aumento delle spedizioni del 3,5% rispetto all’anno precedente. Il merito va al successo del lancio della serie iPhone 16. Ma anche alla tenuta sul mercato della serie iPhone15. I dispositivi dell’ azienda di Cupertino continuano a distinguersi per le loro performance e per l’attrattiva nei confronti dei consumatori più fedeli. Consolidando ulteriormente la posizione dell’azienda nel settore premium.