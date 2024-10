Torniamo nel discorso di aggiornamenti con un argomento molto interessante per tutti i fan di casa Apple. Infatti dopo il rivoluzionario aggiornamento software della mela mangiata arriva un suo nuovo aggiornamento ovvero iOS 18.1.

Aggiornamento che porta delle importanti novità che aiutano e forniscono molti vantaggi ai propri utenti.

iOS 18.1, nuove funzioni?

Nelle varie novità anche se minori rispetto il grandissimo aggiornamento che precede quest’ultimo, alcune sono degne di uno sguardo più approfondito visto anche la comodità. Cominciamo col nominare una funzione introdotta con questo aggiornamento che rende molto più elementare il cambio dell’indirizzo email principale associato all’account Apple. Per effettuare il tutto basta aprire l’app Impostazioni e andare su email “principale”.

Facendo un piccolo passo nel passato prima dell’iOS 18.1, il cambio dell’email del proprio account Apple era qualcosa di davvero complicato. Per svolgere il tutto bisognava eliminare l’email, scegliere poi una nuova e completare la verifica. Adesso invece non bisogna eliminare nessuna email, bensì sono entrambe utilizzabili.

La buona notizia non è solo una, infatti con iOS 18.1 è possibile anche cambiare gli indirizzi iCloud.com o me.com. Prima di quest’ultimo il cambio era impossibile infatti l’indirizzo era intoccabile ovvero non poteva essere modificato ne rimosso. Per questo si potevano solo creare degli alias riferiti ad esso.

Con il nuovo aggiornamento iOS 18.1 come già spiegato in precedenza è destinato a chi vuole cambiare il suo indirizzo iCloud, il quale lo può fare senza alcun tipo di problema. Ma soprattutto senza cercare delle soluzioni alternative che possono far perdere molto tempo.

Con iOS 18.1, saranno aggiunte varie novità, anche se il palcoscenico dell’aggiornamento sarà attribuito ad Apple Intelligence, ovvero la suite con le varie e soprattutto attese funzionalità AI. L’unico problema è che purtroppo queste funzionalità saranno solo disponibili come un’esclusiva degli Stati Uniti. Quindi sicuramente si dovrà aspettare del tempo prima di vedere sul proprio telefono queste nuove funzionalità.