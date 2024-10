La sonda Europa Clipper della NASA ha dato inizio a un emozionante viaggio verso Giove, partendo dal Kennedy Space Center in Florida il 14 ottobre 2024 alle 18:06 ora italiana. Questo lancio, avvenuto con successo, rappresenta l’avvio di una delle missioni più ambiziose nella ricerca di vita extraterrestre nel nostro sistema solare. Con un peso di circa 6.000 kg, Europa Clipper è la sonda più grande mai costruita dalla NASA per una missione planetaria e ha preso il volo a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX.

La sonda Europa Clipper della NASA e il suo viaggio verso Giove

La missione durerà sei anni, durante i quali la sonda effettuerà sorvoli di Marte nel 2025 e della Terra nel 2026 per guadagnare la velocità necessaria a raggiungere Giove nel 2030. L’obiettivo principale di Europa Clipper è la luna Europa, che potrebbe nascondere sotto la sua crosta ghiacciata un vasto oceano di acqua liquida. Questo ambiente rappresenta una delle più promettenti opportunità per la ricerca di forme di vita aliena, rendendo Europa uno dei luoghi più intriganti del sistema solare.

Una volta in orbita attorno a Giove, la sonda effettuerà oltre 40 sorvoli ravvicinati di Europa, avvicinandosi a soli 25 km dalla superficie. Utilizzerà una suite di nove strumenti scientifici per analizzare la composizione della superficie e dell’oceano sotterraneo, misurare lo spessore della crosta ghiacciata e cercare segni di attività geologica recente, come i geyser che potrebbero eruttare acqua nello spazio.

La missione, dal costo di 5 miliardi di dollari, ha affrontato diverse sfide. I ritardi nello sviluppo del razzo Space Launch System della NASA hanno portato alla scelta del Falcon Heavy, dimostrando la flessibilità del programma spaziale. Europa Clipper non solo avanza l’esplorazione, ma porta con sé anche un tocco di cultura terrestre: una poesia dell’attuale Poeta Laureato degli Stati Uniti e un microchip con i nomi di 2,6 milioni di persone che hanno voluto partecipare simbolicamente alla missione. Mentre la sonda si dirige verso Giove, le speranze di scienziati e appassionati di tutto il mondo brillano insieme a lei, pronte a svelare i segreti di Europa e a riscrivere la nostra comprensione della vita nell’universo.