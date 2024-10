Disney+: cambiano i prezzi di listino dei piani di abbonamento

La storia che gira intorno ai vari servizi di streaming video in Italia e nel mondo ormai sembra essere sempre la stessa. Quando l’utente riesce a sistemarsi finalmente con tutti i suoi abbonamenti e a raggiungere un equilibrio, ecco che improvvisamente arriva l’aumento dei prezzi. Proprio a partire dallo scorso 17 ottobre e quindi da alcuni giorni fa, Disney+ ha introdotto un nuovo listino prezzi per tutti i suoi piani di abbonamento, con alcuni aumenti che vanno ad influire soprattutto sui piani che non hanno pubblicità al loro interno.

Fortunatamente per chi lo ha sottoscritto, resta invariato il piano standard da 5,99 € al mese, il quale ricordiamo offre una qualità video che arriva al full HD a 1080p e un audio fino alla qualità 5.1.

Disney+ aumenta alcuni dei prezzi dei suoi piani di abbonamento

Tutto quello che sta accadendo in giro, anche su Netflix, di certo non può che indignare gli utenti, che si ritrovano di fronte all’ennesimo aumento. Secondo quanto riportato, da qualche giorno a questa parte Disney+ costa di più per alcuni clienti, ai quali hanno sottoscritto degli abbonamenti in particolare tempo addietro. Il listino prezzi che ha introdotto l’azienda entra dunque in vigore anche in Italia e lascia invariato solo ed unicamente il piano standard con pubblicità che, come detto, costa ancora 5,99 € al mese.

Cambia invece il piano standard senza pubblicità, che aumenta da 8,99 € al mese a 9,99 € al mese. Si tratta di un totale di 10 € all’anno per un piano di abbonamento che ricordiamo includere una qualità in full HD, la riproduzione su due dispositivi in contemporanea e fino a 10 dispositivi per il download.

Per quanto riguarda invece il piano Premium, Disney+ aumenta il prezzo da 11,99 € al mese a 13,99 € al mese, per un totale di 20 € all’anno in più. Qui la qualità arriva al 4K e c’è l’HDR. Possono vedere in contemporanea quattro dispositivi.