Il costruttore francese Citroën continua la sua espansione nel segmento dei SUV con l’anteprima della C5 Aircross Concept.

Il costruttore francese Citroën continua la sua espansione nel segmento dei SUV con l’anteprima della C5 Aircross Concept, un’anticipazione del futuro veicolo di segmento C del marchio, in attesa della sua variante elettrica. Questo concept segue le orme della C3 Aircross, presentata a giugno, e mira a ridefinire gli standard di spaziosità, comfort e praticità.

Le caratteristiche del nuovo concept

La C5 Aircross Concept si basa sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, progettata per supportare diverse motorizzazioni, tra cui benzina, ibrida e completamente elettrica. Gli ingegneri Citroën hanno concentrato i loro sforzi sull’aerodinamica, introducendo soluzioni che migliorano l’efficienza e promettono un aumento dell’autonomia elettrica di circa 30 km in autostrada, rispetto al modello attuale.

Il design, presentato ufficialmente al Salone di Parigi, si distingue per le linee fluide e i volumi generosi. Con una lunghezza di 4,65 metri, 15 cm in più rispetto alla versione precedente, e un’altezza contenuta di 1,66 metri, il veicolo presenta proporzioni equilibrate. Le carreggiate allargate e le spalle pronunciate donano alla vettura un aspetto robusto e deciso, ideale per il mercato dei SUV.

Al posteriore, la fascia nera sul portellone è stata alzata, mentre il Citroën Light Wing, due punti luce che sembrano fluttuare sui lati, aggiunge un tocco distintivo.

La forma del cofano è stata ribassata per migliorare la penetrazione dell’aria, mentre il tetto è stato sagomato per ottimizzare il flusso aerodinamico. Un dettaglio interessante è la linea curva vicino al paraurti posteriore, progettata per ridurre la resistenza dell’aria e creare una leggera spinta a velocità elevate.

Citroën ha lavorato attentamente sugli interni della C5 Aircross Concept, immaginandoli come un salotto mobile. Anche se i dettagli completi non sono stati ancora rivelati, l’abitacolo promette di offrire un’esperienza di guida confortevole e rilassante per tutti e cinque gli occupanti. Grazie al passo lungo del veicolo, si prevede una grande abitabilità, nonché un ampio spazio di carico.

Per vedere la versione definitiva della C5 Aircross, che rappresenterà un’evoluzione significativa del modello attuale, sarà necessario attendere fino al 2025.

Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili.