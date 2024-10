Da un po’ di tempo una piattaforma all’interno della quale dovete prestare attenzione e anche WhatsApp, i truffatori hanno infatti iniziato ad utilizzare anche il social di messaggistica istantanea per diffondere i loro tentativi di truffa ai danni degli utenti in modo da massimizzare le possibilità di guadagno, WhatsApp è infatti il canale perfetto per diffondere truffe dal momento che dà accesso a una platea di utenti potenzialmente illimitata, elemento che ovviamente fa gola ai truffatori che cercano di ottenere quanto più possibile dai loro tentativi di truffa.

Di conseguenza, molti utenti in chat stanno iniziando a ricevere estranei messaggi che sono proprio il preludio a un tentativo di truffa bello e buono, i truffatori hanno come obiettivo quello di estorcere con l’inganno dati sensibili alla vittima da poter utilizzare poi contro quest’ultima in varie modalità, la più gettonata e il furto in banca, i truffatori infatti cercano tramite strategie di ingegneria sociale di portare la vittima a dichiarare i propri dati d’accesso al conto corrente con conseguenze poi a dir poco infauste.

Vediamo insieme i messaggi che stanno arrivando anche agli utenti italiani e che certamente possono costituire un pericolo bello e buono per chi li riceve.

Il messaggio truffaldino

Come potete vedere dall’esempio riportato sopra un messaggio tipico che può celare una truffa è proprio quello presente nell’immagine, si tratta di richieste di tempo abbastanza banali ricevute però da numeri sconosciuti e con prefissi decisamente poco comuni, in questo caso WhatsApp ci informa che il messaggio arriva direttamente dal Sudafrica, questi elementi devono fare immediatamente da campanello d’allarme dal momento che potrebbero essere segnali che siete davanti ad una truffa bella e buona, ciò che dovete fare in tal caso è quello di non rispondere e di bloccare immediatamente il numero che vi ha contattati, segnalando tutto WhatsApp.