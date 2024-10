Samsung sembra intenzionata ad integrare l’Intelligenza Artificiale ad un livello estremamente profondo all’interno del sistema operativo One UI. Fino ad ora, il produttore coreano ha utilizzato l’IA per supportare gli utenti attraverso funzionalità come la generazione di email, la sintesi di testi e chiamate.

Tuttavia, Samsung potrebbe rivoluzionare completamente i propri dispositivi con l’Intelligenza Artificiale. Stando a quanto emerso da un nuovo report redatto da ETNews, il brand potrebbe eliminare l’app Impostazioni dagli smartphone Galaxy.

Sebbene possa sembrare una scelta strana, si tratta di una possibilità da non sottovalutare. Infatti, con l’evoluzione della tecnologia possiamo aspettarci che in futuro l’intera gestione del sistema sarà affidata all’Intelligenza Artificiale.

Samsung crede fortemente che l’Intelligenza Artificiale rivoluzionerà il settore tecnologico e i propri device

Se questa previsione dovesse avverarsi, non saranno necessari interventi diretti da parte degli utenti per modificare le varie impostazioni. Questa situazione renderà del tutto superflua la presenza dei menù dedicati da modificare manualmente a seconda delle varie necessità.

Nelle idee di Samsung, i device impareranno ad adattarsi alle esigenze degli utenti e a prevedere gli scenari di utilizzo prima che questi si verifichino. Inoltre, l’IA interverrà in automatico per regolare le varie funzionalità dei dispositivi, adattandosi a quelle che sono le azioni, le situazioni o le posizioni.

Basti pensare alle app fotografiche che riconoscono automaticamente i documenti inquadrati, cambiando la modalità fotografica per migliorare la messa a fuoco e ridimensionando lo scatto per seguire i bordi della pagina.

Se l’intero sistema operativo potesse modificare le proprie funzioni in automatico, la user experience ne risulterà nettamente migliorata. La semplificazione dell’esperienza d’uso e l’ampliamento delle possibilità d’uso permetterebbero di utilizzare i dispositivi come mai prima d’ora. Chiaramente, si tratta di una previsione che potrebbe richiedere ancora qualche anno prima che possa avverarsi completamente.

Al momento, le funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale sono limitate ad input esterni e possono eseguire compiti relativamente semplici. Non possiamo escludere che nel prossimo futuro l’evoluzione tecnologica porterà ad un cambiamento radicale del mondo tecnologico come lo conosciamo ora.