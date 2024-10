È arrivata una notizia che ha scosso in positivo gli utenti del mondo Samsung proprio in queste ore: sta per arrivare un nuovo evento il prossimo 21 ottobre. Secondo quanto riportato, tanti utenti avrebbero già fatto viaggiare la mente pensando che possa trattarsi della versione migliorata dell’ultimo pieghevole top di gamma. Chi sta pensando al Galaxy Z Fold 6 Special Edition, potrebbe questa volta avere ragione.

Sebbene non sia stato confermato ancora il nome ufficiale, c’è un filmato su YouTube che lascia pochi dubbi in quanto si vede un dispositivo pieghevole molto sottile che riesce a addirittura a finire all’interno di una busta che passa sotto una porta. È proprio questo dunque ad alimentare la trepidazione degli utenti che non attendono altro che questa nuova edizione speciale del pieghevole più famoso al mondo.

Samsung prepara l’arrivo del suo nuovo Galaxy Z Fold 6 Special Edition, come sarà secondo le indiscrezioni

Secondo i vari rumor che sono arrivati sul web, il nuovo Galaxy Z Fold Special Edition di Samsung avrà uno spessore di soli 4,9 mm da aperto e 10,6 mm da chiuso. Questo lo metterà di diritto in competizione con alcuni smartphone pieghevoli molto sottili che hanno battuto nettamente il modello Z Fold 6 presentato a luglio. Questo nuovo dispositivo dunque lancia la sfida all’Honor Magic V3 che almeno per il momento è di sicuro il più sottile con i suoi 9,2 mm da chiuso e con soli 4,4 mm da aperto. Tra le specifiche più importanti che gli utenti hanno notato sul web dovrebbero esserci anche un display esterno da 6,5 pollici e un display pieghevole interno da 8 pollici. Il comparto fotografico potrebbe fare un salto di qualità con un sensore principale da 200 MP, una notevole evoluzione rispetto ai 50 MP del Galaxy Z Fold 6 standard. A livello di prestazioni, il dispositivo potrebbe essere alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3.

Nonostante l’entusiasmo, sembra che la versione speciale del Galaxy Z Fold 6 sarà destinata, almeno inizialmente, solo ai mercati di Cina e Corea del Sud.