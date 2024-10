Il debutto del Realme GT 7 Pro è ormai molti vicino, come conferma il presidente del brand Xu Qi Chase. Con un post su Weibo, il social network asiatico, il dirigente ha svelato alcuni dettagli sul prossimo smartphone che punta ad essere riconosciuto come un top di gamma.

Infatti, Realme GT 7 Pro non avrà nulla da invidiare agli altri flagship. Le prestazioni saranno garantite dal System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, nuovo nome che identifica il chipset Snapdragon 8 Gen 4. Il chipmaker utilizzerà il processo produttivo a 3nm di TSMC per ottenere performance superiori rispetto alla precedente generazione e consumi più contenuti.

Inoltre, il prossimo top di gamma cinese sarà caratterizzato da un comparto fotografico evoluto, in grado di scattare fotografie senza precedenti per la serie. I report emersi in questi giorni indicano che il GT 7 Pro sarà caratterizzato da una tripla ottica inserita in un modulo quadrato. Il sensore principale da 50 MP con stabilizzazione OIS sarà affiancato da un obiettivo ultra-wide da 8 megapixel e da una lente periscopica da 50 megapixel dotata di zoom ottico 3x.

Realme si sta preparando al lancio ufficiale di GT 7 Pro, il nuovo flagship dell’azienda è un top di gamma senza compromessi

Il display sarà realizzato da Samsung su indicazioni precise da parte di Realme e raggiungerà 1.5K di risoluzione. Inoltre, sarà ottimizzato per migliorare la leggibilità e non affaticare la vista degli utenti anche dopo periodi prolungati di utilizzo.

La batteria da 6.500 mAh sarà uno dei punti di forza del flagship anche grazie alla ricarica rapida a 120W. Grazie ad una nuova tecnologia, Realme è riuscita a migliorare la densità energetica, aumentando la capacità massima ma diminuendo peso e spessore rispetto alla precedente generazione.

La concorrenza sarà piuttosto agguerrita. Infatti, per la fine di ottobre è previsto il lancio di tantissimi dispositivi di fascia alta dai principali competitori di Realme. Attendiamo il debutto della famiglia Vivo X200, degli Oppo Find X8 senza dimenticare la serie Xiaomi 15 e OnePlus 13. Da tenere in particolare considerazione anche iQOO 13 e gli Honor Magic 7.