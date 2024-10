Evan “Evleaks“ Blass, noto leaker, ha diffuso online una serie di immagini relative ai nuovi modelli di OPPO. Secondo quanto emerso, i modelli coinvolti sono gli smartphone Find X8 e Find X8 Pro, il tablet Pad 3 Pro e gli auricolari TWS Enco X3. Evleaks non ha mostrato ulteriori informazioni riguardo le caratteristiche tecniche dei dispositivi in questione. Sono però emerse, anche da precedenti indiscrezioni, alcuni dettagli che mostrano una panoramica generale dei prossimi arrivi. Il loro lancio è previsto per il 24 ottobre.

OPPO: ecco cosa sappiamo sui nuovi arrivi

Il Find X8 è uno smartphone di fascia alta con un display OLED da 6,7 pollici. La risoluzione 1,5K, mentre la frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. Il processore integrato è il MediaTek Dimensity 9400. Per quanto riguarda la fotografia, il nuovo OPPO dispone di una fotocamera principale da 50MP. È presente anche un’ultra wide sempre da 50 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x. La batteria, da 5.600 mAh. Quest’ultima garantisce un’ottima autonomia e supporta la ricarica rapida a 100W. Il dispositivo OPPO presenta un design in vetro, disponibile nei colori bianco, blu e rosa. Inoltre, è dotato di un tasto dedicato alla cattura rapida delle immagini, chiamato Quick Button.

Il Find X8 Pro rappresenta la versione avanzata. Il display è un OLED leggermente più grande, da 6,8 pollici. I suoi bordi sono curvi. Anche in questo modello la risoluzione è 1,5K e la frequenza di aggiornamento arriva a 120 Hz. Sotto la scocca è presente sempre un MediaTek Dimensity 9400 del modello standard. La vera differenza si nota nel comparto fotografico. Oltre alla fotocamera principale e all’ultra wide da 50 MP, il Pro offre un teleobiettivo periscopico capace di uno zoom ottico fino a 10x. La batteria è leggermente più capiente, con 5.700 mAh. Quest’ultima mantiene la ricarica rapida a 100W. I colori disponibili per questa versione sono nero, bianco e blu.

Passando al tablet, l’OPPO Pad 3 Pro sembra presentare differenze modeste rispetto al suo predecessore. Presenta il processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Quest’ultimo nella versione potenziata raggiunge i 3,4 GHz, garantisce ottime prestazioni. Il tablet supporta fino a 16GB di RAM e 1TB per la memoria interna. Esteticamente, sarà disponibile nei colori Night Blue e Dawn Gold.

Infine, gli auricolari OPPO Enco X3, che sembrano essere una riedizione dei OnePlus Buds 3 Pro, offrono un’autonomia di 43 ore con custodia. È disponibile anche la ricarica rapida e la cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB. Dotati di Bluetooth 5.4, sono certificati IP55 contro acqua e polvere. Inoltre, possono connettersi a due dispositivi contemporaneamente, offrendo un’esperienza audio di alta qualità. Ciò anche grazie al supporto del codec LHDC 5.0 e alla collaborazione con Dynaudio per l’equalizzazione del suono.