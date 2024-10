C’è aria di novità in casa Honor. Nel corso delle ultime ore, infatti, il produttore tech Honor ha tenuto un importante evento in Cina durante il quale ha annunciato diversi dispositivi, tra cui i nuovi smartphone top di gamma Honor X60 e Honor X60 Pro. Durante questo evento, però, l’azienda ha annunciato ufficialmente anche un nuovo super tablet, ovvero il nuovo Honor Tablet GT Pro. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Honor presenta ufficialmente in Cina il nuovo Honor Tablet GT Pro

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Honor ha annunciato ufficialmente un nuovo super tablet durante un evento dedicato per il mercato cinese. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Honor Tablet GT Pro. Come suggerisce la dicitura GT, ci troviamo di fronte dalle performance estremamente elevate e con delle caratteristiche notevoli.

In primis, dal punto di vista prestazionale troviamo uno dei processori più potenti attualmente presenti sul mercato. Ci stiamo riferendo al soc Snapdragon 8s Gen 3. In accoppiata sono presenti tagli di memoria con fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Sulla parte frontale il nuovo tablet dell’azienda dispone di un imponente pannello.

Si tratta di un display con tecnologia OLED. La diagonale è pari a 12.3 pollici con una risoluzione pari a 1920 x 3000 pixel e con una frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz. Le cornici attorno allo schermo sono estremamente ottimizzate. Il pannello raggiunge una luminosità di picco pari a ben 1600 nits. La multimedialità è inoltre supportata dalla presenza di quattro speaker audio con supporto IMAX Enhanced. Il tablet può inoltre contare su una batteria pari a ben 10050 mah con supporto alla ricarica rapida da 66W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor Tablet GT Pro sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 335 euro al cambio attuale.