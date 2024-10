L’operatore telefonico italiano WindTre continua ad aggiornare la sua proposta con tante offerte di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha aggiornato questo catalogo con alcune nuove offerte dedicate a tutti i clienti stranieri. Ci stiamo riferendo in particolare alle nuove offerte mobile denominate WindTre Call Your Country World LE e WindTre Call Your Country Flash+. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre propone due nuove super offerte per i suoi clienti stranieri

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato il suo catalogo proponendo due nuove offerte di rete mobile per i suoi clienti stranieri. Come già accennato in apertura, la prima di queste offerte è quella denominata WindTre Call Your Country World LE. Quest’ultima ha davvero tanto da offrire nel suo bundle.

Gli utenti potranno infatti utilizzare ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 150 minuti di chiamate verso 53 paesi stranieri. La seconda offerta di rete mobile proposta dall’operatore è WindTre Call Your Country Flash+. In questo caso, il bundle offerto dall’operatore è più o meno lo stesso dell’offerta precedente.

Per entrambe le offerte, gli utenti dovranno sostenere un costo tramite pagamento su credito residuo di soli 6,99 euro al mese. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, i 150 minuti di chiamate sono validi per chiamare i seguenti paesi:

Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco, Messico, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Korea, Svizzera, Turchia, Ungheria, Venezuela.

Ricordiamo che queste nuove offerte saranno disponibili all’attivazione fino al prossimo 17 novembre 2024. Le potranno attivare tutti i clienti nati all’estero che decideranno di passare a WindTre richiedendo la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali, come Iliad, PosteMobile e Fastweb.