Very Mobile ha dato inizio ad una nuova campagna SMS attraverso la quale assicura a tutti i già clienti che tutte le offerte Very sono “per sempre”. Ciò significa che il loro prezzo non cambierà mai. Si tratta di un vantaggio importante e da non sottovalutare, soprattutto considerando quanto possa essere mutevole il settore della telefonia.

L’assenza di future rimodulazioni garantisce agli utenti Very Mobile trasparenza sui costi. Inoltre, i già clienti possono usare le proprie promo in modo sereno senza temere cambi di prezzi e costi extra improvvisi.

Very Mobile: niente future rimodulazioni per i costi

L’operatore semivirtuale sin dal suo debutto nel 2020 non ha mai cambiato il costo delle sue offerte. La conferma ottenuta dalla campagna SMS rappresenta un’ulteriore conferma a tale condizione. Avere la certezza che il prezzo sarà lo stesso “per sempre” è solo uno dei vantaggi messi a disposizione da Very Mobile.

Al momento sono diverse le opzioni messe a disposizione dei nuovi utenti, sia coloro che richiedono la portabilità del proprio numero che per coloro che ne richiedono uno nuovo. Le offerte presentano prezzi differenti e si adattano alle esigenze di svariati utenti. Minuti illimitati, SMS e GIGA rappresentano solo la base dei vantaggi offerti.

La connessione offerta grazie alla rete WindTre 4G mette a disposizione una copertura valida in tutta la Penisola. Ciò permetterà agli utenti di navigare senza preoccupazioni ed intoppi. Le opzioni comprendono anche i dati per la connettività in roaming nei Paesi dell’Unione Europea.

Per conoscere tutte le opzioni disponibili e per visionare tutte le informazioni utili per scegliere l’offerta Very Mobile che maggiormente risponde alle vostre esigenze, il consiglio è di visionare le sezioni dedicate sul sito web ufficiale dell’operatore. Una volta scelta l’opzione desidera è possibile procedere con l’attivazione sia online che in uno dei punti vendita di Very Mobile.