Il produttore tech Realme continua ad ampliare la sua gamma di prodotti e questa volta lo fa con un nuovo smartphone della famiglia Realme P. L’azienda ha infatti da poco presentato ufficialmente per il mercato indiano il nuovo Realme P1 Speed. Si tratta di uno smartphone molto curato esteticamente e anche molto prestante. Vediamo qui di seguito tutte le sue caratteristiche.

Realme annuncia ufficialmente per il mercato indiano il nuovo Realme P1 Speed

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone molto interessante. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Realme P1 Speed, un dispositivo molto curato anche dal punto di vista estetico. Quest’ultimo è infatti disponibile in una backcover molto curata in diverse colorazioni, fra cui Brushed Blue e Textured Titanium. D’altronde, l’azienda ha sempre stupito gli utenti con i suoi look audaci.

Anche il resto delle specifiche tecniche non è da meno. La parte frontale dello smartphone è infatti occupata da un display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.67 pollici. La frequenza di aggiornamento dello schermo arriva ai 120Hz ed è presente una risoluzione pari a FullHD+. Dal punto di vista prestazionale, invece, troviamo a bordo uno degli ultimi soc di casa MediaTek.

Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 7300 Energy. A supporto sono presenti diversi tagli di memoria con fino a 12 GB di memoria RAM e con fino a 256 GB di storage interno. Non manca all’appello una grande batteria da 5000 mah con ricarica rapida da 45W e un sensore fotografico principale da 50 MP. Non manca nemmeno la certificazione di impermeabilità IP65 e il jack audio per le cuffie.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme P1 Speed sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 195 euro al cambio attuale.