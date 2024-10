A partire dal 14 ottobre 2024, CoopVoce presenta una nuova offerta per i nuovi clienti che desiderano effettuare la portabilità del numero. L’offerta, denominata Evo 20, è disponibile al costo mensile di 4,90 euro, con attivazione e primo mese gratuiti. Questa proposta si affianca alla precedente Evo 50, venduta a 5,90 euro, anch’essa con attivazione e primo mese gratuiti. È importante notare che l’attivazione dell’Evo 20 è limitata a questa settimana, con termine fissato per il 20 ottobre, salvo proroghe.

Le incredibili offerte Evo di CoopVoce

L’Evo 20 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso numeri nazionali e 20 Giga di traffico internet mobile in 4G, rendendo l’offerta allettante per chi cerca un piano conveniente. Tuttavia, come per le altre offerte della gamma, anche questa è attivabile esclusivamente con portabilità del numero da un altro operatore.

CoopVoce, operatore virtuale attivo da oltre diciassette anni, sfrutta la rete TIM 4G, con una velocità massima di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Recentemente, l’operatore ha annunciato che il suo servizio sarà disponibile anche sulla rete mobile Vodafone e, a breve, in 5G, ampliando così le opzioni per i clienti.

Per quanto riguarda il roaming nell’Unione Europea e nel Regno Unito, i minuti e gli SMS inclusi nell’offerta sono validi alle stesse condizioni di utilizzo in Italia. Tuttavia, esiste un limite massimo di traffico dati per la navigazione, attualmente fissato a 11 Giga al mese per i primi sei mesi. Dopo questo periodo, i clienti attivi da almeno sei mesi possono utilizzare l’intero bundle per i primi trenta giorni, dopodiché si applicano le normative europee.

Nel caso in cui il credito non sia sufficiente al momento del rinnovo, CoopVoce sospenderà l’offerta per trenta giorni, consentendo comunque l’uso dei minuti e degli SMS a consumo. I clienti possono anche beneficiare del servizio Rinnovo Facile, per una gestione automatica del pagamento. La flessibilità delle offerte CoopVoce, insieme all’ampia gamma di servizi, si conferma un punto di forza per attrarre nuovi utenti.