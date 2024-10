Un clamoroso leak ha sollevato interrogativi inquietanti riguardo a TikTok, rivelando che i dirigenti della popolare piattaforma social sono ben consapevoli dei rischi associati al suo uso, soprattutto tra i minori. La scoperta è avvenuta grazie a un errore del tribunale del Kentucky, che ha permesso alla radio locale Kentucky Public Radio di accedere a documenti riservati nell’ambito di una causa legale in corso in cui 14 Stati americani accusano TikTok di creare un’app pericolosa e potenzialmente dannosa.

I problemi della piattaforma TikTok

La causa ha messo in evidenza che TikTok potrebbe generare dipendenza tra i giovani, e i pubblici ministeri non hanno esitato a paragonare l’app a una forma di “nicotina digitale”. Nella fase di discovery del processo, le autorità hanno richiesto una vasta gamma di documenti interni, molti dei quali dovevano rimanere riservati. Tuttavia, il tribunale ha commesso un errore nella redazione di alcuni documenti, rivelando 30 pagine di comunicazioni interne dell’azienda.

Da queste comunicazioni emerge chiaramente che TikTok è a conoscenza degli effetti negativi sull’uso compulsivo della sua app. Ricerche interne indicano che tale uso può portare a problemi di salute mentale, influenzando negativamente la capacità analitica, la memoria, la profondità delle conversazioni e persino l’empatia. Inoltre, i dirigenti hanno riconosciuto che il limite massimo di utilizzo giornaliero imposto dall’app non ha avuto effetti significativi, poiché i giovani continuano a passare in media più tempo sull’app rispetto al limite stabilito.

Un altro problema evidenziato è quello delle “rabbit hole”, ovvero l’influenza degli algoritmi di TikTok che possono indirizzare gli utenti verso contenuti sempre più estremi. Questo fenomeno ha sollevato preoccupazioni riguardo all’isolamento degli utenti in bolle di contenuti problematici, come quelli a favore dell’anoressia o di stili di vita distruttivi. Nonostante la consapevolezza di questi rischi, TikTok sembra faticare a moderare adeguatamente la sua piattaforma, con la consapevolezza che molti giovani ricevono donazioni da adulti per contenuti inappropriati durante le dirette streaming. Questo leak getta una luce preoccupante sulle responsabilità etiche di TikTok e sulla necessità di una maggiore trasparenza e protezione per i suoi utenti più vulnerabili.