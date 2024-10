Apple ha realizzato diversi dispositivi Vision Pro che però risultano spesso troppo pesanti e con un costo troppo elevato per molti utenti. Per riuscire a competere con Meta e i suoi Ray-Ban, sembra che l’azienda di Cupertino stia lavorando alla realizzazione di indossabili che siano meno di nicchia. Nello specifico, secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple starebbe lavorando ad una versione del Vision Pro economica. Quest’ultimo modello potrebbe essere rilasciato nel 2025.

Lo scopo di tali interventi è quello di aumentare le vendite dei visori cambiando la situazione emersa fino ad ora con i dispositivi disponibili.

Apple lavora a dei visori più economici

La versione “low-cost” dei Vision Pro potrebbe avere un prezzo di circa 2000 dollari. La cifra è ancora piuttosto alta, ma comunque inferiore al prezzo degli attuali visori. Per ottenere tale dispositivo Apple potrebbe utilizzare materiali e processori meno avanzati. Inoltre, è ipotizzabile che i Vision Pro economici non avranno la funzione EyeSight. È un’opzione particolarmente interessante che mostra gli occhi degli utenti all’esterno del visore. Sempre secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple intende lavorare ad indossabili che siano sempre più simili ai Ray-Ban di Meta. Tale dispositivo potrebbe arrivare sul mercato nel 2027.

La strategia, come anticipato, evidenzia l’intenzione di Apple di ribaltare l’attuale situazione in questo settore. Di recente l’azienda di Cupertino ha accumulato diversi ritardi per lo sviluppo e il rilascio di nuove tecnologie. Inoltre, sembra che Apple sia in ritardo anche per quanto riguarda il settore dell’intelligenza artificiale.

L’attuale strategia punta a superare tale rallentamento per poter tornare a competere alla pari con aziende come Meta. Considerando le informazioni emerse fino ad ora, al momento si può solo attendere che Apple rilasci dichiarazioni ufficiali riguardo i suoi prossimi dispositivi indossabili. In questo modo sarà possibile scoprire quali saranno le caratteristiche principali dei nuovi Vision Pro economici. Anche se, come annunciato, il prezzo potrebbe ancora essere elevato, sarebbe comunque più accessibile di quello degli attuali visori in commercio.