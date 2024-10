WindTre ha da poco lanciato una nuova promozione dedicata ai suoi clienti mobili. L’operatore offre infatti l’opportunità di accedere nuovamente alla rete-5G a un prezzo davvero scontato. In particolare, la promo denominata “5G per Te” è stata presentata ai clienti che hanno già usufruito del suddetto servizio gratuitamente per un periodo limitato. Ma il cui termine è ormai scaduto. La nuova offerta consente quindi di attivare l’accesso alla rete di quinta generazione pagando solo 0,99€ al mese. Grazie a uno sconto del 50% rispetto al prezzo originale di 1,99€.

Copertura e requisiti tecnici del 5G di WindTre

Tale proposta è stata comunicata tramite un SMS inviato nei primi giorni di ottobre 2024. In cui si specifica che, grazie alla Promo 5G per Te, è possibile mantenere l’accesso alla suddetta rete a un costo super ridotto. I clienti che decidono di attivare questa opzione potranno sfruttare la velocità massima del 5G. Ma beneficeranno anche del servizio Priority Pass. Ovvero il servizio che permette di navigare senza rallentamenti. In più, l’offerta aggiunge altri 5 Giga extra al mese, da sommare ai GB inclusi nel proprio piano tariffario. L’opzione si rinnova automaticamente ogni mese e può essere attivata facilmente tramite l’app WindTre nella sezione “Offerte Speciali“. Senza modificare l’offerta principale già attiva.

Per sfruttare al meglio il 5G, i clienti devono assicurarsi di trovarsi in una delle aree coperte dalla rete di WindTre. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la copertura è ampia. Il 97% della popolazione è servita dalla tecnologia FDD DSS. Mentre il 75% è coperto dalla rete 5G TDD. Ad ogni modo, per potervi accedere, è necessario disporre di uno smartphone compatibile con il 5G e con un firmware aggiornato.

WindTre ha chiarito che il servizio funziona al meglio sui dispositivi acquistati attraverso i canali ufficiali dell’operatore. Di cui la compatibilità è garantita. Proprio come la copertura su tutto il territorio italiano.