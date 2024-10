Samsung Galaxy S25: alcuni dispositivi non avranno lo Snapdragon

Non potrebbe esserci più interesse di quello manifestato dagli utenti in queste settimane: si parla sempre di più dei nuovi Galaxy S25 di Samsung. Il colosso infatti è in procinto di ottimizzare gli ultimi aspetti che porteranno sul mercato uno dei prodotti più potenti di sempre lato smartphone, proprio come attendono non solo i fan ma anche chi vuole trovare un modo per evitare di andare sempre sugli iPhone. La voglia di cambiamento viene stimolata spesso da Samsung, soprattutto grazie alle specifiche tecniche di cui dota i suoi dispositivi.

Nelle ultime ore però prende sempre più corpo l’ipotesi che il colosso sudcoreano possa evitare di utilizzare i suoi chip soliti a bordo di alcune varianti della gamma. Nè l’Exynos 2500, né lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm: Samsung avrebbe intenzione di proporre delle varianti con MediaTek Dimensity 9400, l’ultima processore ufficializzato la scorsa settimana.

Una nuova era per Samsung? I Galaxy S25 potrebbero arrivare con il Dimensity 9400, ma solo con il modello FE

A quanto pare dietro la presunta scelta di Samsung ci sarebbe un motivo principale che sarebbe legato ai costi. Il prossimo Snapdragon 8 Gen 4, sebbene sia visto come quello che sarà, dopo il suo lancio, il più avanzato sul mercato, ha un prezzo superiore ai 200 dollari per unità. Il Dmensity 9400 invece, offre prestazioni di altissimo livello ad un prezzo inferiore e non di poco ovvero circa 150 dollari.

Samsung avrebbe dunque considerato di adottare il Dimensity 9400 per tutta la serie Galaxy S25, ma sembra che il progetto si sia ridimensionato. Secondo le ultime indiscrezioni che sono spuntate sul web ultimamente, solo ed esclusivamente il modello Galaxy S25 FE sarà equipaggiato con il chipset di MediaTek, mentre i modelli più prestigiosi della gamma, come il Galaxy S25 Ultra, continueranno a utilizzare lo Snapdragon 8 Gen 4. Al momento dunque questo è ciò che trapela dal web ma ci saranno di certo nuove informazioni in merito.