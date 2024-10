Nel mese di settembre, la PS5 si è confermata come la console più venduta in Europa. Ciò secondo i dati riportati da GSD. Nonostante un calo del 17% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, Sony ha mantenuto la sua leadership. Riuscendo a distanziare persino la Nintendo Switch. La quale ha invece registrato una leggera crescita dell’1,5%. Xbox Series X|S ha occupato la terza posizione, ma ha subito una notevole perdita di popolarità. Si parla infatti di un calo del 58% su base annua. Questo crollo può essere in parte spiegato dal fatto che nel settembre 2023 la piattaforma Microsoft aveva beneficiato del lancio di Starfield. Grazie a cui si è manifestata una temporanea spinta delle vendite.

PS5 in vetta, un periodo difficile per Xbox

Nel complesso, il mercato europeo delle console ha visto la vendita di 335.000 unità nel mese di settembre. Parliamo di un calo del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche il settore degli accessori ha registrato un declino. Con un totale di 1,1 milioni di unità vendute e un calo del 2,4% all’ anno. La situazione complessiva del mercato riflette quindi un rallentamento rispetto al passato.

Mentre la PS5 continua a mantenere il suo primato nonostante le fluttuazioni nelle vendite, la situazione per Xbox appare molto più critica. L’attuale strategia multipiattaforma di Microsoft potrebbe essere una delle cause di questa difficoltà. Proprio come dimostrato dall’annuncio che il gioco Indiana Jones e l’Antico Cerchio uscirà prima su PS5, lasciando Xbox in secondo piano.

In un contesto di generale rallentamento del mercato, la difficoltà di riuscire a mantenere competitività potrebbe essere un segnale preoccupante per Microsoft. Con una perdita di rilevanza sul fronte delle esclusive e un calo significativo delle vendite, la piattaforma rischia di faticare a recuperare il terreno perso. Insomma, i valori non sono per nulla positivi, ma si spera in una ripresa nel medio/lungo tempo.