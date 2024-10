OPPO copia Apple: ecco la feature sui Find X8 che arriva dagli iPhone 16

Stando a questo riportato all’interno di un nuovo video pubblicato su Weibo, celebre social cinese, dal Product Manager di OPPO, Zhou Yibao, ci sarebbe una funzionalità che ricorderebbe (e neanche vagamente) quella che ha reso famosi i nuovi iPhone 16 di Apple poco più di un mese fa. Secondo le indiscrezioni infatti ecco un pulsante dedicato al controllo della fotocamera, il cosiddetto “Camera Control Button” lanciato da Apple.

Ma come funziona il pulsante? Semplice: con un doppio tocco è possibile avviare la fotocamera, mentre gli swipe regolano lo zoom. C’è una particolarità che riguarda queste gesture: stando a quanto riferito infatti funzionano anche sott’acqua. Questo aspetto dunque pone fine ad un grande problema per gli utenti: l’uso del touchscreen che non risponde con la presenza di acqua.

La fotocamera dei nuovi OPPO Find X8 sarà controllata con un tasto come su iPhone 16

Questa grande novità va dunque a modificare la storia di OPPO, che infatti ha sempre puntato molto sulla qualità fotografica dei propri smartphone. Il Find X7 Ultra ad esempio, precedente top di gamma, ha persino superato il Galaxy S24 Ultra nei test comparativi delle fotocamere. A questo punto gli esperti si aspettano che Find X8 continui questa tendenza siccome il nuovo comparto fotografico sarà ancora più potenziato.

Oltre a questa novità, il Find X8 dovrebbe presentarsi con un design rinnovato, il sistema operativo Android 15 e miglioramenti hardware significativi. I dettagli ufficiali verranno rilasciati entro la fine del mese, ma è chiaro che OPPO mira a rendere lo scatto fotografico più intuitivo e accessibile, anche in condizioni estreme come l’uso sott’acqua. Questa funzione potrebbe influenzare il futuro dei dispositivi Android e segnare un nuovo standard per la fotografia mobile. Arrivo della nuova serie di smartphone del produttore cinese è atteso per il prossimo 24 di questo mese di ottobre, con altre novità pronte ad arrivare.