L’ultimo aggiornamento di WhatsApp per iOS introduce una novità significativa nella personalizzazione dell’applicazione: ben 22 temi diversi e 20 colori per rendere le chat più personali. Questa funzione è stata scoperta nella versione beta 24.20.71 di WhatsApp, che offre agli utenti la possibilità di selezionare un tema predefinito da applicare alle proprie conversazioni. Un elemento interessante è la possibilità di scegliere temi diversi per ogni chat, permettendo un’ulteriore personalizzazione.

La personalizzazione su WhatsApp con nuovi temi e colori!

Fino ad ora, WhatsApp permetteva solo il passaggio tra modalità “chiara” e “scura“. Con l’introduzione della nuova pagina Chat Theme, le opzioni di personalizzazione si ampliano notevolmente. Tuttavia, i temi selezionati saranno visibili esclusivamente sul dispositivo dell’utente. Questo aspetto è stato confermato dal blog WaBetaInfo, specializzato nel monitoraggio delle versioni beta dell’app. In pratica, se un utente seleziona un tema specifico per una chat, questo rimarrà visibile solo sul suo schermo. Il destinatario non noterà alcun cambiamento, garantendo così un’esperienza di messaggistica personalizzata senza alterare quella degli altri partecipanti.

Gli utenti potranno accedere ai nuovi temi e colori direttamente dalle impostazioni dell’app. Sarà possibile applicare un tema a tutte le conversazioni o scegliere manualmente uno sfondo diverso per ogni chat, facilitando la distinzione tra conversazioni di lavoro e chat con amici, oppure tra gruppi e messaggi diretti.

Al momento, questa funzione è in fase di test e disponibile per un numero limitato di utenti tramite l’applicazione TestFlight. Con l’aggiornamento, il rilascio sarà graduale per tutti gli utenti iOS. Se la funzione non è ancora visibile sul proprio account WhatsApp, non ci sono problemi, poiché il lancio avviene in fasi e gli utenti avranno accesso una volta completati i test. Sebbene al momento i nuovi temi siano esclusivi per iOS, Meta ha confermato che presto saranno disponibili anche per gli utenti Android, estendendo così le opzioni di personalizzazione a tutti i dispositivi compatibili.