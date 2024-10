Meta ha introdotto una serie di nuovi strumenti di intelligenza artificiale. Tutti pensati per rivoluzionare la pubblicità su Facebook e Instagram. A partire dal 2025, le aziende potranno sfruttare questi avanzati strumenti per trasformare immagini statiche in video dinamici. Oltre che adattare i video esistenti ai diversi formati delle piattaforme social. Così da migliorare l’efficacia degli annunci pubblicitari.

Una delle principali novità riguarda proprio la capacità dell’AI di ridimensionare e adattare i video ai vari formati. Ciò senza la necessità di creare nuove versioni manualmente. Facebook e Instagram supportano proporzioni differenti. Ovvero 16:9 per la visualizzazione orizzontale e 9:16 per i contenuti verticali.

Meta: annunci animati e creativi grazie all’AI

Prima dell’introduzione di questa tecnologia, gli inserzionisti dovevano produrre contenuti separati per ogni formato. Un processo che poteva essere costoso e dispendioso in termini di tempo. Ma ora, grazie all’IA di Meta, sarà possibile convertire automaticamente un video realizzato in un formato in uno diverso. Garantendo così una visualizzazione migliore su entrambe le piattaforme. Ma non è ancora tutto.

Un’altra funzione rivoluzionaria riguarda la capacità di trasformare semplici immagini statiche in contenuti animati. Tale approccio permetterà agli inserzionisti di rendere le loro campagne pubblicitarie più accattivanti e coinvolgenti per il pubblico.

Insomma, l’obiettivo di Meta è chiaro. Migliorare l’attrattività e l’impatto della pubblicità sui social rendendola più immersiva e interattiva. Oltre a tutto questo l’ azienda ha anche in programma di lanciare presto il suo assistente virtuale, MetaAI. Il quale avrà proprio il compito di aiutare gli utenti a creare nuovi contenuti interattivi in modo semplice e immediato. Il futuro della pubblicità su Facebook e Instagram sembra quindi orientato verso la massima personalizzazione. Ma anche per la velocità di esecuzione e una migliore ottimizzazione dei formati. Queste innovazioni esclusive consentiranno alle aziende di rimanere competitive in un settore digitale sempre più affollato. In cui l’attenzione al cliente resta la risorsa più preziosa. Meta, con queste nuove funzionalità, punta a semplificare il lavoro degli inserzionisti e a rendere le piattaforme social ancora più efficaci come canali pubblicitari.