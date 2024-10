L’SSD esterno Kioxia Exceria Plus vanta velocità di trasferimento fino a 1.000 MB/s tramite USB 3.2. È disponibile nelle capacità di 500 GB, 1 TB e 2 TB. Abbiamo messo alla prova l’edizione media su un PC Windows, Mac e smartphone Android. È inoltre compatibile con PS4 e 5, nonché con Xbox.

Unboxing

Kioxia fornisce nella confezione solo due cavi USB come extra: uno da USB-C a USB-C e un altro da USB-C a USB-A. La lunghezza del cavo, incluso il connettore, è di circa 30 centimetri. È presente anche solo una guida rapida. L’Exceria Plus è formattato in fabbrica con exFAT ed è vuoto. Sebbene il produttore fornisca software per l’SSD, questo non è incluso con il dispositivo di archiviazione e deve essere scaricato dal sito web dell’azienda, se necessario. L’SSD Utility offre funzioni come la crittografia dei contenuti, la visualizzazione della durata stimata della memoria, la cancellazione sicura dei dati e l’acquisizione di aggiornamenti del firmware.

Design e Materiali – Case in alluminio argento

La custodia dell’Exceria Plus è interamente realizzata in alluminio color argento, consentendo un’efficace dissipazione del calore. Gli angoli presentano un forte arrotondamento, e al centro della parte superiore è visibile in modo prominente la scritta bianca “KIOXIA”. Il Kioxia ha uno spessore di circa 14,5 mm al centro, assottigliandosi verso tutti i bordi e misurando solo 8,5 mm sul bordo esterno. Il formato è compatto e leggero, con un peso di soli 76 grammi.

Sui lati piatti dell’alloggiamento SSD è visibile una linea divisoria, che indica che la custodia è composta da metà superiore e inferiore. Sul lato inferiore sono evidenti sei viti Torx che fissano l’alloggiamento. Rimuovendo queste viti, si può aprire facilmente la custodia, rivelando l’SSD M.2 2280 e la scheda USB-C all’interno del telaio di plastica. Le metà dell’alloggiamento contengono cuscinetti di raffreddamento collegati ai chip di memoria SSD tramite pasta liquida.

Specifiche tecniche – USB 3.2 Gen 2

Kioxia offre l’Exceria Plus in tre diverse capacità di archiviazione: 500 GB, 1 TB o 2 TB. L’interfaccia supporta USB 3.2 Gen 2 con velocità fino a 1.000 MB/s ed è retrocompatibile con USB 2.0. È compatibile con PS4, PS4 Pro, PS5 e Xbox Series X/S.

Prestazioni

Le velocità di trasferimento di 1.000 MB/s promesse da Kioxia si riferiscono a CrystalDiskMark 8.0.1. Abbiamo testato l’SSD esterno Kioxia da 1 TB.

Test effettuato con: ASUS UX8402VU-P1081W, processore Intel® Core I9 13900H, NVIDIA GeForce RTX 4050, 16 GB, 1000 GB SSD.

Conclusioni

L’SSD portatile Kioxia Exceria Plus mantiene la promessa di prestazioni fino a 1.000 MB/s, rendendolo adatto a diverse applicazioni, come il download di giochi di grandi dimensioni e il supporto per i creatori di contenuti. Tuttavia, è suscettibile al surriscaldamento e allo spegnimento sotto carichi continuativi elevati.

Attualmente è disponibile su Amazon. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.