Kena Mobile: solo 4,99 EURO al mese per la nuova promo FLASH

Non era semplice riuscire a fare meglio e ad attirare ancora più attenzione verso di sé, ma questa volta Kena Mobile ha usato un modus operandi diverso. Il gestore virtuale è infatti venuto fuori con un’offerta inusuale, non troppo piena di contenuti ma che potrebbe piacere a tantissimi utenti. L’obiettivo del provider è stato infatti quello di provare a rubare utenti agli altri gestori, ma selezionando quelli che non hanno bisogno di troppi contenuti.

Kena ha giocato sul fatto che molto spesso questa tipologia molto particolare di offerte detiene ancora prezzi molto vecchi e dunque alti per quello che le soluzioni offrono realmente al loro interno. A tal proposito proposito è nata questa nuova proposta che costa solo 4,99 € al mese per sempre.

Kena Mobile la fa grossa: questa volta l’offerta entry-level è quella più vantaggiosa su piazza

Al suo interno gli utenti possono trovare minuti senza limiti per telefonare veramente chiunque tra telefoni fissi e mobili. Il tutto prosegue con 200 SMS verso tutti e con 10 giga in 4G che possono essere utilizzati fino a 60 Mbps di velocità in download e fino a 30 in upload. Ovviamente c’è da precisare che non c’è alcun costo di attivazione da pagare in quanto è gratuito e lo stesso vale anche per il costo della scheda SIM. È supportato anche il servizio VoLTE e si ha l’opportunità di navigare con 5,5 giga al mese all’estero. Ovviamente ci sono delle restrizioni in merito a coloro che possono permettersi di sottoscrivere questa nuova soluzione, proprio come di solito fanno i virtuali. Kena infatti riserva la sua nuova offerta solo ed esclusivamente agli utenti che provengono da un operatore in questa lista:

Welcome Italia, NTMobile, Telmekom, Rabona Mobile, Nextus, Fastweb Mobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Nova, Tiscali, Professional Link, Lyca Mobile, Spusu, CoopVoce, Optima, Iliad, Green, Daily Telecom, NetValue, Withu, Italia Power, 1Mobile, 2appy, Digi Mobil, Poste Mobile, China Mobile, Wings Mobile