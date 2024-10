Esselunga, OFFERTE pazze in scadenza: acquista ora

Con le offerte Esselunga, puoi finalmente dire addio ai tuoi vecchi elettrodomestici! È il momento perfetto per portare nella tua casa qualcosa di nuovo. Che ne dici di dispositivi più potenti e dal design moderno? Dalla cucina alla lavanderia, Esselunga ti offre prodotti delle migliori marche a prezzi super pazzi davvero da non credere. Che tu stia cercando una lavatrice, una lavastoviglie, un frigorifero, o persino qualcosa di più particolare, troverai il prodotto che ti sorprenderà. Non aspettare! Scopri subito come rinnovare ogni angolo della tua casa risparmiando. Vediamo cosa ci propone di spettacolare Esselunga questa volta! Ma ricorda, le promo hanno una data di scadenza che si avvicina sempre più!

Elettrodomestici smart per una vita più facile grazie alle promo magiche Esselunga

Hai mai sognato di avere una lavatrice intelligente che si prende cura dei tuoi capi senza rovinarli? Esselunga ha per te la Samsung Ai Control WW11DG6B85. Questo elettrodomestico si adatta automaticamente ai tessuti, proteggendo i tuoi vestiti più delicati e facendoti risparmiare tempo. Sai quanto costa? Solo 579 €. Ti sembra incredibile? C’è di più. Il frigorifero Samsung RF48A400EM9, con un design moderno e prestazioni eccellenti, è disponibile a 899 €. Un pezzo che darà un tocco di classe alla tua cucina. Ma se il tuo budget è più ridotto, non temere! Il frigorifero Hisense RB440N4BCE, ad appena 479 €, ti garantisce freschezza e funzionalità senza sacrificare stile e qualità.

Non è finita qui! Esselunga pensa anche ai tuoi piccoli piaceri quotidiani. Sei un amante del vino? Con la cantinetta Hisense RW12D4NWG0, potrai servire ogni bottiglia alla temperatura perfetta. Questo accessorio non solo mantiene il vino nelle condizioni ideali, ma aggiunge anche un tocco di eleganza a qualsiasi ambiente. E indovina il prezzo? Solo 279 €! Non credi sia l’occasione giusta per stupire i tuoi ospiti? Approfitta di questa e di altre offerte da capogiro, visitando il sito ufficiale di Esselunga o recandoti nel tuo punto vendita di fiducia. È il momento di rendere la tua casa ancora più bella e funzionale, senza rinunciare al risparmio.