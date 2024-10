Si amplia ulteriormente il catalogo di offerte del noto operatore telefonico virtuale CoopVoce. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha stupito la concorrenza con una nuova sensazionale offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo alla nuova promo denominata CoopVoce Evo 20, come sempre caratterizzata da un elevato rapporto qualità e prezzo. Vediamo qui di seguito cosa include nel suo bundle.

CoopVoce stupisce ancora con la nuova promo cooperativa Evo 20

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di sfidare ancora una volta la concorrenza con una nuova proposta a basso costo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile denominata CoopVoce Evo 20. Si tratta dunque di una nuova offerta a basso costo ma che sarà disponibile soltanto per un brevissimo periodo di tempo.

Secondo quanto riportato, infatti, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione soltanto fino al prossimo 20 ottobre 2024. Come spesso succede, l’operatore potrebbe decidere di prolungare ulteriormente la sua disponibilità, ma per il momento non c’è nulla di certo. L’offerta sarà poi attivabile solo online recandosi sul sito ufficiale dell’operatore virtuale.

Nello specifico, il bundle di questa offerta include ogni mese fino a 20 GB di traffico dati per navigare con connettività pari al 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a ben 1000 sms verso tutti i numeri. Il costo, come già detto, è estremamente contenuto. Gli utenti dovranno infatti pagare un costo di soli 4,90 euro al mese per avere questa super offerta. Ricordiamo però che si tratta di un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile soltanto da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da tutti gli altri operatori telefonici rivali.

Insomma, tutti gli interessati a passare a CoopVoce dovranno affrettarsi per non perdere l’opportunità di attivare questa offerta di rete mobile favolosa.