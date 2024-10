Dalle 14 della giornata di ieri tutti i docenti di ruolo nelle scuole italiane hanno l’opportunità di richiedere la Carta Del Docente. Questa, che è valida per l’anno in corso e dunque per il 2024/25, è una carta elettronica che serve solo ed esclusivamente per tutti coloro che hanno il ruolo in ogni ordine e grado che sia questo parziale o a tempo pieno.

Ad essere esclusi sono gli insegnanti precari siccome la norma straordinaria istituita l’anno scorso non è stata rinnovata.

Carta Del Docente: gli insegnati di ruolo hanno a disposizione 500 euro

Lo scopo della Carta Del Docente è quello di favorire e sostenere la formazione dei docenti e l’aggiornamento valorizzandone le loro competenze. Stando a quanto riportato all’interno della legge n. 107 del 13 luglio 2015 art. 1 comma 121, ci sono 500 euro che possono essere spesi per varie soluzioni. Ecco l’elenco completo:

“L’acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e riviste utili per l’aggiornamento professionale, l’acquisizione di hardware e software, l’iscrizione a corsi volti al miglioramento e alla qualificazione delle competenze professionali offerti da enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e a corsi universitari (laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico) collegati al proprio profilo professionale, nonché a percorsi post-laurea o master pertinenti. Rientrano anche rappresentazioni teatrali e cinematografiche, accesso a mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo, e altre iniziative in linea con il piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e il Piano nazionale di formazione“.

Inoltre c’è anche la possibilità di acquistare degli strumenti musicali. Questa è una nuova regola, in quanto prima solo ed esclusivamente gli insegnanti di musica potevano attingere da questa categoria di prodotti. La scadenza è fissata al 31 agosto 2026 e per attivarla bisogna solo ed esclusivamente andare sul sito del ministero dell’istruzione e usare il proprio SPID o la carta d’identità elettronica. Dopo la registrazione, la carta sarà attiva.