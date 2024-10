Fino a poco tempo fa, era davvero difficile pensare di spendere così poco per l’acquisto di uno smartphone, infatti nessuno si sarebbe mai immaginato di poter mettere le mani su un modello di casa Motorola, e pagarlo solamente 69 euro. Tutto ciò è possibile grazie alle ultime offerte di casa Amazon, che lo pongono con una riduzione del 37%.

Gli utenti interessati devono sapere che stiamo ovviamente parlando di Motorola Moto E14, smartphone appartenente alla fascia bassa, prodotto che include un display da 6,56 pollici di diagonale, il quale comunque presenta risoluzione HD+ con refresh rate fissato a 90Hz, per garantire una maggiore flessibilità e fluidità generale, oltre comunque ad un processore octa-core più che bilanciato in termini di prestazioni generali, anche se comunque affiancato da soli 2GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Motorola Moto E14: lo smartphone è in offerta

Tornando a parlare delle sue specifiche tecniche, è facile notare la presenza di alcuni piccoli dettagli che lo elevano verso un livello superiore: processore Unisoc T606, una fotocamera possteriore comunque da 13 megapixel, e di discreta qualità, sistema operativo Android 14 (Go Edition), ovvero un’edizione più leggera e meno pesante di quanto siamo solitamente abituati a vedere, carrellino delle SIM con due slot, per inserire direttamente un paio di SIM, per finire ovviamente con un design di qualità, dotato di bordi arrotondati ed una buonissima ergonomia generale, anche con l’utilizzo con mani bagnate/sudate-