Qualche mese fa, il produttore tech Xiaomi ha annunciato in veste ufficiale la smart band Xiaomi Smart Band 9. A quanto pare, però, l’azienda è già al lavoro per la realizzazione del modello più prestante di questo dispositivo, ovvero la prossima Xiaomi Smart Band 9 Pro. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono state pubblicate in rete le prime immagini renders di questo nuovo dispositivo a marchio Xiaomi. Vediamo qui di seguito di cosa si tratta.

Xiaomi Smart Band 9 Pro, ecco come sarà il design secondo i nuovi renders

Ora possiamo farci una prima idea di quello che sarà il design della prossima smart band del marchio Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima Xiaomi Smart Band 9 Pro. Da questi renders, possiamo notare alcune piccole differenze rispetto al modello precedente.

In particolare, possiamo notare la presenza di un display leggermente curvo ai lati, al contrario del predecessore. Il display ha una forma quadrata-rettangolare, simile a quello presente sugli Apple Watch. A cambiare rispetto al passato sembra essere anche il frame della smart band. La nuova Xiaomi Smart Band 9 Pro sembra infatti che avrà un frame sempre realizzato in metallo ma con una rifinitura opaca. La precedente Xiaomi Smart Band 8 Pro, invece, aveva un frame in metallo con una rifinitura lucida.

Dalle immagini emerse non possiamo capire le dimensioni reali del pannello. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarà un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a 1.74 pollici. La risoluzione dovrebbe essere pari a 336 x 480 pixel, mentre ci si aspetta la presenza di un refresh rate pari a 60Hz e una luminosità di picco pari a 600 nits. L’unico ulteriore dettaglio che possiamo carpire dalle immagini renders emerse in rete sono le colorazioni che saranno disponibili. Secondo le immagini, la nuova smart band di casa Xiaomi sarà disponibile in tre colorazioni, ovvero Silver, Black e Rose Gold.

Questo è quanto sappiamo su questa nuova smart band di casa Xiaomi. Vi terremo aggiornati se emergeranno ulteriori informazioni.