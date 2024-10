Il 14 ottobre è una data importante per il mercato degli smartphone con il lancio della serie Vivo X200 in Cina. Tra le caratteristiche principali di questi nuovi dispositivi spicca l’integrazione delle memorie RAM LPDDR5X Ultra Pro. Una tecnologia di ultima generazione che promette di rivoluzionare le prestazioni. L’annuncio ufficiale è stato confermato dall’azienda tramite Weibo. Il VivoX200 sarà il primo smartphone al mondo a sfruttare questa memoria avanzata. A supportare tale tecnologia ci sarà il chipset MediaTek Dimensity 9400. Il quale permetterà al dispositivo di raggiungere livelli di performance senza precedenti.

Vivo X200: innovazione energetica e prestazioni superiori

L’app LPDDR5X Ultra Pro rappresenta un’evoluzione importante rispetto alla versione standard, già molto performante. Vivo non ha fornito dettagli precisi sulle differenze tra le due varianti. Ma si prevede che la nuova RAM erediti le principali caratteristiche della memoria LPDDR5X ad alta velocità. Quest’ultima, introdotta all’inizio del 2024 da Samsung, ha già dimostrato la sua capacità di raggiungere una velocità di trasferimento dati fino a 10,7Gbps. Diventando una delle più rapide disponibili attualmente. Con l’integrazione di queste RAM, Vivo mira a spingersi ancora oltre.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l’efficienza energetica. La nuova generazione è infatti progettata per ottimizzare il consumo di energia. Arrivando a ridurlo fino al 25%. Questo miglioramento è reso possibile grazie a un sistema di gestione intelligente che regola l’assorbimento energetico in base al carico di lavoro. L’idea è quella di garantire alte prestazioni solo quando realmente necessario. Mentre nelle fasi di minore attività il consumo viene ridotto. In un mondo dove gli smartphone vengono utilizzati per tantissime attività l’efficienza energetica diventa una caratteristica sempre più importante.

Tale combinazione di velocità e risparmio energetico rende il VivoX200 all’avanguardia. Assolutamente in grado di soddisfare le crescenti esigenze degli utenti moderni. Oltre a tutto ciò sarà dotato anche di un teleobiettivo periscopico da 200MP. Il quale garantirà scatti di altissima qualità anche a grandi distanze. Questo, unito al chipset MediaTek Dimensity 9400, posiziona il cellulare ai vertici delle classifiche di benchmark come AnTuTu. Stabilendo nuovi standard nel settore.