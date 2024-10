La nuova auto di Alpine, la A390_β, si presenta al Salone di Parigi del 2024. Segnando un’importante evoluzione per il marchio francese. Questo modello anticipa l’arrivo del primo SUV della casa. Una novità assoluta per Alpine, nota soprattutto per le sue sportive compatte. La A390_β è una crossover elettrica ispirata nel design all’iconica A110. Ma con un’impronta più versatile e adatta alla famiglia, grazie ai cinque posti e alla trazione integrale.

Uno dei dettagli più sorprendenti è il design delle porte, che si aprono ad armadio. Eliminando così il montante centrale per facilitare l’accesso. Come detto, La Alpine A390_β vuole essere un omaggio alla A110. Ne riprende infatti alcune linee ma con uno spirito rinnovato e orientato al futuro. Il debutto ufficiale è previsto per il 14 ottobre al Salone di Parigi. Mentre l’arrivo sul mercato è atteso per il 2025.

Nuova Alpine: design futuristico e prestazioni da corsa

La AlpineA390_β è caratterizzata dal tema del triangolo, presente in diversi elementi dell’auto. Questo simbolo richiama le montagne e il logo del marchio. Si trova infatti sia nei fari che nei fanali, così come nei cerchi in lega, di dimensioni diverse tra anteriore e posteriore. Anche il cruscotto, composto da tre pannelli di vetro sovrapposti, regala un effetto olografico che sottolinea il carattere futuristico della vettura.

Non mancano le influenze del mondo delle corse. la striscia luminosa dei fanali e il diffusore posteriore sono aerodinamici e possono allungarsi per migliorare la stabilità. All’interno, il sedile del guidatore è configurato in stile Formula 1. Con una posizione di guida quasi sdraiata, tipica delle monoposto. Il volante, oltre a richiamare il mondo delle corse, include un pulsante “OV” per una potenza più immediata.

Insomma con ben tre motori elettrici, la A390 di serie promette prestazioni elevate. Oltre che una distribuzione intelligente della potenza grazie al sistema Torque Vectoring.