TIM uno dei principali operatori italiani di telecomunicazioni, ha ampliato il numero di offerte rivolte a privati, piccole e medie imprese, e pubbliche amministrazioni. La nuova proposta di punta per il mobile include 100 giga di traffico dati e minuti illimitati. Un pacchetto ideale per chi cerca flessibilità e alta velocità. Per chi necessita di un’opzione più contenuta, l’ operatore propone anche una soluzione con 50GB al mese. Insieme alla possibilità di raddoppiare i dati con un supplemento di soli 0,99€.

Innovazioni per una connessione senza limiti: eSIM e accessori TIM

TIM garantisce il primo mese gratuito ai nuovi clienti. Ma non è tutto. L’ operatore offre anche soluzioni di navigazione illimitata per chi sceglie TIMUNICA Power. L’offerta che integra fisso e mobile e che consente di ottenere internet senza limiti su tutte le SIM di una famiglia, fino a sei numeri.

Oltre alle offerte di connessione, sono previsti anche alcune innovazioni tecnologiche. Come ad esempio le eSIM. Ovvero una scheda virtuale attivabile in pochi minuti tramite QR code. L’eSIM elimina l’uso di plastica e il rischio di smagnetizzazione, rendendo più ecologico e pratico l’uso della rete mobile. TIM offre anche la possibilità di aggiungere altri accessori. Tra cui modem Wi-Fi a partire da 29,90€. Oppure videocamereWi-Fi a soli 3€.

In più, grazie a un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24, il gestore assicura supporto continuo per la linea fissa, mobile e per tutti i dispositivi acquistati. Insomma, la trasparenza tariffaria e l’attenzione al cliente, unite alla qualità della rete 5G, fanno di TIM una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Si tratta ovviamente di soluzioni super convenienti. Ma se invece siete interessati a proposte singole vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore. Qui infatti troverete tutte le promozioni disponibili in questo periodo, insieme a servizi e funzionalità per ogni tipo di esigenza. Grazie ad alcune di esse inoltre potrete persino acquistare un nuovo smartphone in comode e semplici rate.