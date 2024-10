Al giorno d’oggi disporre di un concreto impianto di sicurezza della propria abitazione è purtroppo divenuto fondamentale per il pubblico, in quanto molti di noi non si sentono più sicuri nemmeno in casa, ecco che Amazon ha pensato ad una soluzione assolutamente conveniente, quale è l’Amazon Blink Outdoor, una telecamera di sicurezza da esterno che offre un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Un prodotto che integra al proprio interno molte caratteristiche tecniche e funzionalità di livello assoluto, come ad esempio la batteria, essendo utilizzabile scollegata dalla presa di corrente, che può raggiungere una autonomia complessiva di 2 anni, dipendentemente da quante volte venga risvegliata in fase di utilizzo. Parlare di autonomia, in questo caso, è sempre un terno al lotto, per il semplice fatto che tutto dipende dal numero di volte in cui la telecamera si ritrova a registrare un movimento, e di conseguenza una parte di video.

Telecamera Amazon Blink Outdoor: che prezzo oggi

Tante funzioni e specifiche tecniche di alto livello ad un prezzo tutt’altro che impossibile, dovete infatti sapere che il prodotto in oggetto viene a costare solamente 123,99 euro, con un risparmio del 60% rispetto al listino originario di 309 euro. La promozione è assolutamente conveniente e speciale, per il fatto che tale cifra non va ad identificare il singolo elemento, ma un set composto da quattro telecamere più l’unita da collegare fisicamente al router di casa. L’ordine è effettuabile qui.

L’utente che sceglierà di acquistarle potrà godere comunque di numerose funzioni interessanti, tra le più diffuse e comuni nel settore, come il rilevamento del movimento, il salvataggio dei filmati nel cloud, e non solo, solamente per citarne alcune, tutto controllabile, ovviamente, tramite l’assistente vocale Amazon Alexa, così da poterle inserire anche all’interno di routine di vario genere.