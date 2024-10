POCO ha annunciato una novità importante per il suo ecosistema. In questo modo potrebbe cambiare l’esperienza di tutti i suoi utenti. Sembra che presto tutti i siti web del produttore verranno chiusi entro il 31 dicembre 2024. Ciò significa che POCO scomparirà per sempre? No, ovviamente. La decisione deriva da una sorta di riorganizzazione del marchio stesso. Secondo quanto dichiarato da POCO l’obiettivo della nuova strategia è quello di mettere a disposizione degli utenti molti più prodotti e servizi.

POCO: ecco cosa cambia con la chiusura dei siti

Il team del produttore ha rilasciato un annuncio completo sul proprio sito web. In questo modo sarà possibile aggiornare gli utenti riguardo quello che sta succedendo. Nella dichiarazione viene enfatizzato che alla chiusura dei siti web di POCO, sia a livello locale che globale, seguirà una nuova apertura. Si tratta dell’arrivo di una nuova sezione dedicata al brand che verrà presto resa disponibile sul sito web ufficiale di Xiaomi.

Con tale opzione, POCO spera di ottenere una maggiore visibilità per tutti i suoi dispositivi. Tale riorganizzazione non dovrebbe comportate alcun problema per gli utenti. Quest’ultimi, infatti, potranno godere ancora dei servizi clienti e di quelli post-vendita.

Sulla piattaforma di Xiaomi verranno spostati anche i punti fedeltà, le recensioni e tutte le iniziative. Lo spostamento avverrà in modo automatico e avrà inizio già a partire da questo mese. Entro la fine dell’anno sarà definitivo e non sarà più possibile usare le piattaforme ufficiali del marchio. Gli utenti che tenteranno di visitare i siti di POCO verranno reindirizzati su un nuovo sito web. Il dominio è https://www.mi.com/global/. Mentre l’app POCO Store verrà abbandonata definitivamente.

L’annuncio ha sorpreso in molti. Di solito, Xiaomi ha sempre posto una certa distanza tra il proprio brand e quelli secondari, ovvero Redmi e POCO. Con il passaggio definitivo, è probabile che verranno rilasciate maggiori indicazioni riguardo la decisione presa.