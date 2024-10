Novità importanti per tutti gli appassionati del brand cinese Oneplus. Come sappiamo, Oneplus è un’azienda che punta ad ottenere il massimo delle prestazioni su ogni dispositivo che lancia sul mercato. Proprio per questo motivo, ha deciso di ottimizzare le prestazioni del suo smartphone Oneplus 13.

Nello specifico, l’obiettivo dell’azienda cinese è stato quello di andare a migliorare le prestazioni della batteria dello smartphone. Secondo quanto riportato riportato sul web, il Oneplus 13 è protagonista di alcuni documenti di certificazione TAF in Cina che svelano alcuni importanti caratteristiche relative alla batteria. Scopriamo in questo articolo di cosa si tratta e a cosa sta lavorando l’azienda cinese.

Oneplus 13: autonomia e prestazioni ottimali

L’intento dell’importante azienda One+ è quello di stupide gli utenti con dispositivi dotati di prestazioni elevate. Non a caso, infatti, gli smartphone del brand si contraddistinguono tutti grazie a delle caratteristiche tecniche di tutto rispetto. La novità diffusa negli ultimi giorni sul web, come accennato, riguarda il miglioramento della batteria del Oneplus 13.

Nello specifico, viene svelato che lo smartphone si contraddistinguerà grazie ad una doppia cella con capacità di circa 6.000 mAh. Quello che si otterrà, dunque, sarà il raggiungimento di un miglioramento superiore al 10% se paragonato con il modello precedente, ovvero il One+ 12.

Le novità per il One+ 13 non terminano qui. Ad interessare lo smartphone sarà, oltre ad una capacità di 6.000 mAh, la presenza della ricarica rapida SUPERVOOC a 100W con supporto per la ricarica wireless magnetica. Tra le caratteristiche tecniche non possiamo non citare anche lo Snapdragon 8 Elite, probabilmente nuova denominazione dell’8 Gen 4.

Smartphone del tutto interessante anche dal punto di vista del display e del comparto fotografico visto che implementerà un LTPO 2K curvo e una tripla fotocamera posteriore da 50 MP. Dunque ci troviamo davanti ad un dispositivo con caratteristiche tecniche ottimali, che potrebbero conquistare un gran numero di utenti come già successo con altri flagship del marchio.