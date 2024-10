Una splendida offerta Amazon apre le porte all’acquisto da parte di tantissimi consumatori in Italia, in questi giorni è possibile approfittare di Xiaomi Watch 2 ad un prezzo estremamente conveniente, proprio perché risulta essere ribassato di 60 euro sul listino originario, senza modifiche alla qualità o funzionalità complessive.

Il prodotto presenta sistema operativo Wear OS, uno dei più completi e ricchi di funzionalità oggi sul mercato, con una autonomia che, a conti fatti, può raggiungere fino a 65 ore di utilizzo continuativo. Il processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen1 rappresenta il punto saldo su cui fare affidamento per godere di ottime prestazioni, senza intoppi o rallentamenti di alcun tipo, il tutto con display AMOLED da 1,43 pollici di diagonale.

Xiaomi Watch 2: la promozione su Amazon

La promozione disponibile su Amazon fa letteralmente crollare il prezzo di vendita di questo smartwatch, originariamente disponibile a 199 euro, l’utente medio si ritrova a poter spendere solamente 139 euro, con un risparmio pari al 30% del valore originario, sempre con garanzia della durata di 2 anni. Ordinatelo subito al seguente link.

All’interno del prodotto possiamo trovare il chip GPS, per avere la possibilità di ottenere posizionamento adeguato e senza l’ausilio dello smartphpne, allo stesso modo è un device completamente impermeabile con resistenza fino a 5ATM, per un utilizzo senza accessori anche sotto l’acqua. Il cinturino, incluso direttamente in confezione, è realizzato interamente in silicone, ma è facilmente intercambiabile dal consumatore, in questo modo è possibile personalizzarlo a piacimento. Ciò che convince di questo dispositivo è sicuramente l’ottimo display AMOLED, con illuminazione automatica, capace di convincere con un dettaglio ed una nitidezza che non ci saremmo sicuramente aspettati in questa fascia di prezzo, risultando quasi al livello dei modelli ben più costosi (come gli Apple Watch, per intenderci).