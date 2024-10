Apple iPhone 15 può a tutti gli effetti essere considerato come il best buy del momento, uno smartphone che non ha assolutamente nulla da invidiare al modello appena lanciato sul mercato, tanto da risultare ancora oggi uno dei più scelti dagli utenti di tutto il mondo.

Lo smartphone viene proposto nella sua variante base da 128GB di memoria interna, con la promessa che comunque le prestazioni non vi deluderanno in alcun modo, ricordando comunque che tale quantitativo di memoria non può essere incrementato dall’utente con l’ausilio di una microSD. Le dimensioni del device sono relativamente contenute, rispetto a ciò che siamo solitamente abituati a vedere, infatti raggiungono 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso che si attesta sui soli 171 grammi.

Apple iPhone 15: l’occasione perfetta per spendere poco

E’ davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un Apple iPhone 15, lo smartphone risulta esserre scontato di 160 euro rispetto al suo listino, una spesa che comunque è tutt’altro che impegnativa, almeno in confronto alla qualità e tipologia di prodotto. Lo stesso sarebbe in vendita a 879 euro, ma solo in questo periodo l’utente si ritrova a dover investire 719 euro, con garanzia della durata di 2 anni (parte dalla ricezione a domicilio) ed ovviamente no brand. Potete acquistarlo al seguente link.

Le specifiche tecniche dello smartphone sono comunque sostanzialmente sempre le solite, con un display da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1179 x 2556 pixel, che sfrutta tecnologia Super Retina XDR OLED ed un refresh rate a 60fps, con protezione Ceramic Shield e 460 ppi. Il comparto fotografico risulta essere di tutto rispetto, con una doppia fotocamera, composta da un sensore principale da 48 megapixel ed un secondario da 12 megapixel, in questo modo l’utente si ritrova facilmente a poter realizzare ottimi scatti.