Il nuovo OnePlus Open 2, lo smartphone pieghevole di prossima generazione, potrebbe essere presentato ufficialmente durante il primo trimestre del 2025. Tale indiscrezione arriva da un noto leaker, @RODENT950, che ha condiviso la notizia su X. Secondo quanto riportato, la variante cinese di questo dispositivo sarà commercializzata come Oppo Find N5. Questo modello dovrebbe seguire la stessa strategia adottata per la prima versione. Ovvero con il FindN3 destinato al mercato cinese e lo stesso dispositivo ribrandizzato come OnePlus Open per il mercato mondiale.

OnePlus Open 2: specifiche tecniche e fotocamere, cosa cambia

Le dimensioni e il design dovrebbero rimanere molto simili alla precedente generazione, con poche variazioni a livello di specifiche. Ma ciò che rende il nuovo OnePlus Open2 particolarmente interessante è lo spessore ridotto. Il quale secondo i rumor sarà sotto i 10 millimetri. Ciò potrebbe rappresentare un importante miglioramento rispetto al predecessore, che raggiungeva uno spessore di 11,7mm.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Oppo e OnePlus sembrano aver preso la decisione di ridurre il numero di fotocamere posteriori. Probabilmente per mantenere lo spessore del dispositivo il più contenuto possibile. Il OnePlusOpen2 potrebbe quindi presentare un sistema a tre fotocamere, lo stesso del Find N3. Abbandonando così l’idea iniziale di integrare una configurazione a quattro sensori. Nonostante ciò, si prevede che il marchio mantenga elevati standard qualitativi con una fotocamera principale Sony da 50MP. Oltre che un obiettivo ultra-grandangolare e una lente tele periscopica.

Un altro aspetto che potrebbe far discutere è la batteria. OnePlus infatti, sembra pronta a lanciare il dispositivo con una capacità di ben 6.000mAh, contro i 4.805mAh del precedente modello. In più, il processore sarà probabilmente uno Snapdragon 8 Gen 4. Garantendo prestazioni di alto livello. Ad ogni modo per ottenere conferme ufficiali o avere ulteriori informazioni a riguardo è necessario attendere la presentazione ufficiale del prodotto. Fino ad allora consigliamo di non dare già per certo quanto trapelato in questi giorni. Salvo eventuali conferme.